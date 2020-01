18 minutes voilà ce que vous avez pour sauver le monde d’un désastre nucléaire durant l’été 1988. Voici donc le pitch de base du jeu indé Black Future 88. Les développeurs de Superscarysnakes nous offrent ici un roguelike 2D bien ancré dans les eighties sur Nintendo Switch !

Black futur ’88 ou la nuit sans fin

Comme vous devez vous en douter, le temps vous est précieux pour sauver le monde, mais rassurez vous, vous ne serez pas seul. Cinq personnages sont disponibles chacun offrant des spécificités propres afin de combattre au mieux la multitude d’adversaires qui vous bloqueront le chemin. Pour combattre, le joueur pourra puiser dans une cinquantaine d’armes diverses et variées. Et bien-sur, l’incontournable dash sera également de la partie.

Prêt a combattre !

La Switch, la console reine du JV indé

Ce run&gun est disponible sur PC et Nintendo Switch. C’est sur cette dernière que nous avons pu tester Black Future 88. Le jeu est ultra nerveux, il faut toujours être aux aguets pour survivre, la mort nous vous loupera pas enfin sur les ennemis. Le joueur doit s’appuyer sur le level design pour se protéger, s’échapper ou attaquer les ennemis. Les réflexes et les nerfs sont mis à rudes épreuves. A noter que les niveaux sont générés via un système procédural oubliez le par cœur ou le die and retry.

It’s a chaud time !

Back to the future !

Black future 88 avec son style années 80 suit la tendance actuel dans ce type de production. Cela peut effectivement rebuter certains, mais il est important de souligner que la production est de qualité. Les graphismes sont fins et forcément très colorés. La bande son typé SynthWave est réalisée par le groupe Tremor Low. Nous avons apprécié nos parties au casque, les pistes musicales sont vraiment top.

Shoot or die !

La maniabilité est aussi très plaisante. Notre personnage répond très bien à la moindre sollicitation du stick. Beaucoup de passages se font avec beaucoup de précision. C’était donc un point important.

La durée de vie du jeu est par contre un peu courte. Il y a uniquement 5 niveaux. Le jeu s’appuie sur sa difficulté pour augmenté sa durée de vie. Pour ceux qui n’aiment pas galérer dans un jeu. Black Future 88 propose un mode assisté pour faciliter la vie du joueur.

Un des boss

in game

la mort approche

JV indé à deux c’est mieux ?

Black Future 88 propose un jeu à deux, dans les faits c’est sympa, mais attention. En effet, le mode deux joueurs est a éviter sur le petit écran de la console, car cela le rend très fouillis et difficilement lisible. Nous vous conseillons le mode deux joueurs qu’en mode « docké ». Autre point noir, en plus d’être confus l’écran fige dès qu’un ennemi est détruit cela rends le jeu beaucoup moins agréable.

Gare aux lasers

Conclusion

Black future 88 est un jeu indé très sympa comme il y en a pas mal sur Switch. Nous vous le recommandons. Même sans être parfait, le jeu offre un gameplay intéressant, il nous procure un vrai sentiment de puissance avec l’arsenal mis à notre disposition c’est plaisant.

Prêt à vous battre ?