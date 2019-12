Dans l’univers technologique, les ingénieurs ont tendance à vouloir réduire la taille des éléments, tout en augmentant leur puissance. ASUS suit le même chemin et nous propose de découvrir un PC gaming compact et ultra-fin, le ASUS ROG Zephyrus S GX502GW.

Apparence et caractéristiques de l’ASUS ROG Zephyrus S

D’une couleur noir mât, la machine ASUS impose son style très design. Elle se compose d’une bordure d’écran très fine sans caméra, d’un clavier sans trackpad et d’un système de ventilation innovant pour proposer une machine ultrafine, tout en gardant des composants puissants. Voici ses caractéristiques :

Intel Core i7-9750H – 2.60 GHz – 12 Mo de cache

Geforce RTX 2070 8Go

32 Go de RAM – 2×16 Go 2667 MHz (64 Go max)

Ecran 15.6″ Full HD+IPS 144 Hz 3ms

Nvidia G-Sync

1 To SSD

Windows 10 Professionnel x64

Apparence

Le ASUS ROG Zephyrus S ne fait que 19 mm d’épaisseur pour une dimension de 360 x 252 x 18.9 mm, ce qui est incroyablement fin et petit pour un ordinateur portable. Il garde tout de même une certaine accessibilité avec son port de charge, un port Ethernet, un port HDMI, un port USB 3.1 et les ports microphone/casque disposés du côté gauche, ainsi que deux ports USB 3.1 et un port USB-C du côté droit.

Ports du côté gauche

Ports du côté droit

La machine peut être rechargée grâce par le biais du port USB-C (chargeur vendu séparément), même s’il dispose d’un chargeur qui se branche sur le port de charge classique. Il dispose d’un peu plus de 3 heures d’autonomie (testée avec un visionnage vidéo) et se recharge intégralement en près d’une heure et demie.

Vue éloignée de l’ordinateur et de ses accessoires

Dû à son châssis très fin et compact, le ROG Zephyrus S chauffe très rapidement, même pour des tâches simples. Vu ses caractéristiques, la machine nécessite un très fort niveau de ventilation, de manière à dégager tout l’air chaud produit par ses composants. En plus de grilles latérales et arrières, l’ordinateur ultra-fin dispose d’une méthode de ventilation très innovante.

La partie inférieure de la machine, lorsque de l’écran s’ouvre, s’entre-ouvre aussi. Cela permet à la machine d’expulser convenablement tout l’air chaud, au coût d’une ventilation très bruyante.

Clavier et personnalisation

Le clavier est très bien conçu. Comme énoncé précédemment, il ne dispose pas de pavé numérique, mais s’accompagne de touches plutôt utiles pour l’utilisateur. On retrouvera notamment la gamme classique de touches comme la désactivation du trackpad, la mise en veille ou de luminosité, mais il se compose aussi de changement de mode d’utilisation de la machine, de bouton pour couper le micro, d’ouverture d’application MyASUS ou de mode avion.

Vue d’ensemble du clavier de haut

Il présente certes moins de touches qu’un clavier classique, mais offre toutes les fonctionnalités de ce genre de claviers grâce au combo de la touche Fn+.

Zoom sur les touches spéciales

Vue de côté du clavier

Il dispose d’un RGB avec plusieurs modes, qui rend magnifiquement bien sûr une machine de couleur noire. Celui-ci s’adapte en corrélation avec les couleurs qui s’échappent à l’arrière de la machine. Les modes et la luminosité du RGB peuvent être contrôlés depuis le clavier, ainsi que depuis l’application Armoury Crate.

Application Armoury Crate

Application Armoury Crate. La machine dispose d’un son de lancement au démarrage qui peut être désactivé depuis cette application. Elle permet une gestion de la machine en détail, d’activer/désactiver des touches, modifier le RGB ou encore de créer des profils d’utilisation.

Application MyASUS

Application MyASUS qui permet de gérer la garantie, les mises à jours, mais aussi de vérifier un certain nombres d’erreurs systèmes comme les écrans bleus, les erreurs de pilote, de connexion réseau ou encore de batterie.

Grâce à cette dernière, il sera simple de régler vos problèmes ou de contacter le support ASUS en cas de question n’étant pas affichée dans la FAQ ou en cas de problème non résolu grâce à l’utilitaire.

Performances et utilisation

Ventilation de la machine

La machine chauffe assez rapidement, même sur des tâches qui semblent anodines. Cette chaleur varie notamment selon le mode d’utilisation de la machine utilisé (Windows, Silencieux, Performance, Turbo ou personnalisé), qui feront varier la puissance de la machine utilisée. Le ROG Zephyrus S est donc constamment en train de ventiler, et ce dernier peut ventiler très fort.

Machine vue de l’arrière

Le bruit est assez gênant si vous ne portez pas de casque avec une bonne isolation. Il se trouve être assez fort, de manière à expulser correctement tout l’air chaud du châssis, et dérangera certainement les autres personnes autour de vous et vous obligera à monter le volume à un certain niveau pour éviter d’être dérangé.

Arrière fermé

Arrière ouvert

Heureusement, ce dernier peut se mettre en mode silencieux pour ventiler doucement. Cela permettra d’utiliser la machine d’ASUS dans un esprit de travail et de collaboration.

En jeu, on ressent une petite chauffe à gauche du trackpad, où l’on pose généralement la main lors des séances de jeu, et de grosses chaleurs au-dessous de l’écran où se trouvent la carte graphique et le processeur. Le ASUS ROG Zephyrus S fait s’échapper la chaleur et reste assez loin de la surchauffe.

Utilisation

En jeu, la machine propose un rendu très fluide. La RTX 2070 permet des FPS largement au dessus des 60 en réglage maximal sur une bonne partie des dernières sorties AAA, même s’il est plus optimal de chercher à atteindre la barre des 144 FPS pour une fluidité maximale au niveau de l’écran.

Aperçu du bord de l’écran

On ressent un très gros confort en jeu au niveau de l’écran, qui, avec ses 144 Hz avec 3ms accompagné du Nvidia G-Sync, en fait un vrai plaisir à regarder. Ajusté à 144 FPS, n’importe quel jeu offrira une qualité et une fluidité incroyable, qui seront encore et toujours plus appréciables à regarder.

Pour parler plus en détail de celui-ci, il dispose de nombreux éléments qui lui permettent d’offrir une tout autre qualité d’affichage. En effet, la technologie Nvidia G-Sync et les 3 ms de latence d’affichage, couplées au 144 Hz font un travail majestueux. Les couleurs sont assez bien balancées, mais la luminosité reste un peu faible, ce qui peut être assez gênant sur une utilisation en extérieur ou en contre-jour.

Vue éloignée de l’écran

En utilisation bureautique, la machine tourne tout aussi bien. Elle sait se montrer assez silencieuse et sait faire le boulot. Elle dispose de composants optimaux pour des rendus ou de la modélisation et tout autre type de boulot. Il se montre très pratique à transporter et se glisse à peu près n’importe où grâce à son châssis ultrafin.

Avis personnel

L’ASUS ROG Zephyrus S GX502GW a de très nombreux atouts. Ultra-fin et compact, il peut facilement être transporté partout. Sans caméra, son écran se constitue d’un bord plus fin, donc plus immersif, qui donne un rendu fluide et éclatant.

Son ouverture inférieure est très innovante et permet une ventilation incroyable. Cela lui permet d’utiliser de tels composants tout en restant à des températures acceptables et d’offrir de très bonnes performances, au détriment d’une ventilation très bruyante. Un ordinateur aussi puissant et pratique ne peut être parfait, mais les inconvenants sont loin d’être des pires.

Conclusion

ASUS propose un ordinateur portable gaming ultra-fin innovant. Il peut convenir à une majorité des utilisations, que ce soit plus récréationnelles ou professionnelles, tout en étant facilement transporté.

L’ordinateur est disponible à un prix assez élevé de 2000 €, mais il est cependant difficile pour l’instant de trouver ce modèle sur le marché. D’autres modèles similaires sont disponibles à des prix environnants, avec des caractéristiques plus ou moins intéressantes, comme celui-ci avec une RTX 2060 au lieu de la RTX 2070.