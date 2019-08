La Nintendo Switch Lite est disponible en précommande et le prix devrait en ravir certains !

Les suppositions laissent place à la réalité, la FNAC vient d’ouvrir les précommandes sur les Nintendo Switch Lite. En effet, comme les rumeurs semblaient l’indiquer, le prix proposé est de 199,99€. Notons que le prix est donc identique à celui sur le marché américain.

On ne note pas de bonus particulier en cas de précommande, hormis le faite d’avoir la garantie de l’avoir en main dès sa sortie le 20 septembre prochain.

Switch Lite précommande

La Nintendo Switch lite, portable uniquement

Séance de rattrapage pour ceux qui n’ont pas suivi cette histoire de Switch Lite. Il n’y a pas de grande différence avec la version classique. Son utilisation est possible uniquement en version portable, il n’y a plus la possibilité de la relier à un écran. En effet, à présent les Joy-Con sont fixes. Pour faciliter les usages nomades, l’écran passe de 6,2 pouces à 5,5 pouces sur la Switch Lite.

Nintendo avec sa nouvelle Switch Lite, souhaite cibler une autre clientèle. De nombreux marchés s’ouvrent à eux avec ce nouveau modèle ! Effectivement avec un prix restreint, un usage uniquement nomade et un design qui la rendra moins fragile et donc accessible au plus jeune par exemple. Terminons par la sortie simultanée du remake Zelda Link’s Awakening et en fin d’année du nouvel opus de Pokemon Épée et Bouclier.

Rendez-vous en janvier 2020 pour dresser un premier bilan, en attendant vous pouvez effectuer la précommande votre Nintendo Switch Lite sont disponibles à la FNAC.