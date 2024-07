Test – Huawei MateBook 14 (2024), le choix idéal en 2024 ?

Cela fait plusieurs années que Huawei s’est imposé sur le marché des PC portables avec des modèles innovants et performants. Le nouveau Huawei MateBook 14 (2024) s’adresse particulièrement aux étudiants et aux professionnels qui ont besoin d’un appareil fiable et portable. Est-il à la hauteur des attentes dans cette catégorie très concurrentielle ?

Fiche technique du Huawei MateBook 14

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H RAM 16 Go Stockage 1 To SSD Ecran OLED 14,2″ (2880 × 1920, 243 PPI) GPU Intel® Arc™ Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Ports 1 x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x prise jack 2-en-1 3,5 mm Dimensions 312,6 mm x 226,8 mm x 14,5 mm Poids 1,31 kg Batterie 70 Wh Prix 1199€, PVC : 1399

Design et Hardware du Huawei MateBook 14 (2024)

Le Huawei MateBook 14 (2024) se distingue par son design élégant et raffiné. Avec un châssis en aluminium, il offre une allure premium qui séduit au premier regard. Sa finesse de 14,5 mm et son poids de seulement 1,31 kg en font un compagnon idéal pour les déplacements fréquents, que ce soit dans un sac à dos étudiant ou une sacoche professionnelle.

L’ordinateur est équipé d’un écran OLED de 14,2 pouces avec une résolution impressionnante de 2880 x 1920 pixels. Le rapport d’aspect 3:2 est particulièrement apprécié pour les tâches de bureautique et la navigation web, offrant une meilleure surface d’affichage vertical. La luminosité maximale de 450 nits assure une bonne visibilité même en extérieur.

Connectique et connectivité

Huawei a pris soin d’inclure une connectique complète sur ce modèle. Avec un port USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise jack 2-en-1, le MateBook 14 (2024) permet de connecter facilement divers périphériques sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires.

En termes de connectivité sans fil, le MateBook 14 supporte le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, assurant des connexions rapides et stables. Cependant, l’absence de support pour les réseaux 4G ou 5G pourrait être un point négatif pour ceux qui recherchent une connectivité mobile complète.



Clavier et pavé tactile

Le Huawei MateBook 14 (2024) dispose d’un clavier rétroéclairé de grande taille. La frappe est précise et confortable. Les touches sont bien espacées, ce qui minimise les erreurs de frappe. La course des touches est courte, offrant une réponse rapide. C’est idéal pour les étudiants qui tapent beaucoup. Le rétroéclairage permet de travailler dans des environnements peu éclairés. Il est également utile pour les professionnels travaillant tard le soir. Le clavier résiste bien à une utilisation intensive quotidienne.

Le pavé tactile est également très performant. Sa taille est suffisante pour une utilisation confortable. Il supporte les gestes multitouch, ce qui facilite la navigation. La surface est lisse, offrant une bonne précision. Il est réactif et répond bien aux commandes. Cela rend l’utilisation quotidienne agréable et fluide. L’ensemble clavier et pavé tactile du Huawei MateBook 14 est bien conçu.

Écran du Huawei MateBook 14 (2024)

L’écran OLED du Huawei MateBook 14 (2024) est un véritable atout. La qualité d’image est exceptionnelle. Les couleurs sont vives et précises. Le contraste est profond grâce à l’OLED. La résolution de 2880 x 1920 pixels est impressionnante. Elle permet d’afficher des détails nets et clairs. Le ratio d’aspect 3:2 est pratique pour la productivité.

Cependant, les reflets peuvent être gênants en plein soleil. La luminosité maximale de 450 nits est bonne mais pourrait être meilleure. Malgré cela, l’écran reste agréable à utiliser en intérieur. Les angles de vision sont larges, ce qui est un plus. Globalement, l’écran du Huawei MateBook 14 (2024) est excellent pour la consommation de contenu. Il convient parfaitement pour la lecture de documents, la navigation web, et le visionnage de vidéos.

Audio du Huawei MateBook 14

Le Huawei MateBook 14 (2024) possède deux haut-parleurs de bonne qualité. Le son est clair et puissant. Il convient pour écouter de la musique ou regarder des films. Les haut-parleurs sont bien positionnés, offrant une bonne diffusion du son. Cependant, ils manquent un peu de basses. Pour une meilleure expérience audio, des écouteurs ou des enceintes externes sont recommandés.

Les deux microphones intégrés captent bien la voix. Ils sont parfaits pour les appels vidéo et les conférences. La qualité audio est satisfaisante pour la communication. Les microphones réduisent les bruits de fond, ce qui améliore la clarté des appels. Globalement, l’audio du Huawei MateBook 14 (2024) est bon pour une utilisation quotidienne. Il répond bien aux besoins des utilisateurs en termes de son et de communication.

Performances

Le Huawei MateBook 14 (2024) est équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 7 155H. Ce processeur offre des performances solides pour les tâches quotidiennes. Les 16 Go de RAM assurent un multitâche fluide. Le stockage SSD de 1 To est rapide et spacieux. On peut ainsi stocker de nombreux fichiers sans souci. Les applications se lancent rapidement et sans délai.

La carte graphique Intel® Arc™ est suffisante pour les tâches graphiques basiques. Elle n’est pas idéale pour les jeux intensifs. Cependant, elle permet de jouer à des jeux légers. Le MateBook 14 est parfait pour la bureautique et la navigation web. Les performances globales sont très satisfaisantes. Ce laptop répondra aux besoins des utilisateurs exigeants.

Autonomie

Le Huawei MateBook 14 (2024) possède une batterie de 70 Wh. L’autonomie est respectable pour une journée de travail. En utilisation modérée, il dure environ 8 heures. Les étudiants peuvent l’utiliser toute la journée sans problème. Les professionnels apprécieront cette autonomie en déplacement. La recharge rapide via USB-C est un vrai plus.

Pour les usages intensifs, l’autonomie diminue. Le visionnage de vidéos ou les applications gourmandes consomment plus d’énergie. Cependant, la recharge rapide compense ce point faible. Globalement, l’autonomie du Huawei MateBook 14 est satisfaisante. Il est pratique pour une utilisation quotidienne sans avoir à recharger constamment.

Logiciel

Le MateBook 14 (2024) fonctionne sous Windows 11 Home. Ce système d’exploitation est moderne et intuitif. Il offre une interface utilisateur agréable. Huawei ajoute des applications maison utiles. Super Device permet une intégration fluide avec d’autres appareils Huawei.

Huawei PC Manager optimise les performances du laptop. Elles améliorent l’expérience utilisateur. Le logiciel préinstallé est un vrai plus pour les utilisateurs de l’écosystème Huawei. Il rend le MateBook 14 encore plus attrayant.

Conclusion

Le Huawei MateBook 14 (2024) est un excellent choix pour les étudiants et les professionnels. Son design élégant et ses performances solides en font un compagnon idéal. L’écran OLED offre une qualité d’image exceptionnelle. La connectique est complète, facilitant les connexions. L’autonomie est suffisante pour une journée de travail. Malgré quelques défauts, comme la carte graphique limitée et les reflets de l’écran, il reste très compétitif. Le Huawei MateBook 14 (2024) est un excellent rapport qualité-prix. Il répond aux besoins des utilisateurs en mouvement. Ce laptop est fortement recommandable pour ceux qui cherchent un appareil fiable et performant.

Produit disponible sur HUAWEI MateBook 14,14.2" Écran tactile OLED 2.8K pour l'écriture Manuscrite,1.31kg Design Ultra-Fin,Processeur Intel® Core™ Ultra,19 Heures de Lecture vidéo continu,Caméra IA Smart Conference,Vert

Voir l'offre 1 299,99 €