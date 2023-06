Huawei MateBook 16s : Retour d’expérience après 6 mois d’utilisation

Huawei a eu la gentillesse, il y a quelques mois, de me fournir un ordinateur portable, le MateBook 16s. Ce dernier me sert, encore aujourd’hui, tous les jours dans mon travail. Étant développeur, un minimum de puissance m’est nécessaire, tout en ayant besoin de compacité et d’autonomie. En effet, je peux être amené de temps en temps à bouger, que ce soit en clientèle ou lors de réunion. Je profite donc de cet article pour vous donner mon retour d’expérience sur cet ordinateur portable.

Design & Caractéristiques

Ce MateBook 16s propose un design très agréable, se rapprochant plus ou moins de la marque à la pomme. Les maîtres mots sont sobriété ainsi que finitions exemplaires. Disposant d’un écran 16″, la résolution est de 2520 × 1680 pixels (pour un format 3:2) et dispose du tactile (jusqu’à 10 points de contacts). Le ratio de l’écran par rapport au châssis est de 90 %, un score plutôt bon ! Côté dimensions, comptez 351 mm de largeur, pour 254.9 mm de largeur sur 17.8 mm de hauteur. Le tout est contenu dans un poids de 1.99 kg. Deux hauts parleurs sont présents, de part et d’autres du clavier, offrant un son relativement correct. Côté connectique, ce MateBook 16s est bien servi. En effet, nous retrouvons 2 ports USB-A 3.2, 1 port USB-C pour le transfert de données et compatible DisplayPort, 1 port USB-C compatible ThunderboltTM 4 et Display Port ainsi qu’un port HDMI. Bien entendu, une prise jack 3.5 mm gérant casque et microphone est présent également.

Côté performances, Huawei à fait confiance à Intel pour équiper son MateBook 16s. C’est le i7-12700H qui est sous le capot de celui-ci (des options i5 ou i9 sont aussi possibles). Il est accompagné par 16 Go de mémoire vive, un peu léger selon moi aujourd’hui (32 Go auraient été grandement appréciés). L’utilisation de ce Intel Core i7 certifié Evo permet par ailleurs à l’ordinateur de posséder une carte graphique Intel Iris Xe. Cette dernière permettra de jouer à de petits jeux peu gourmands comme Rocket League, League of Legends, Fortnite, etc. Largement suffisant pour un ordinateur orienté plutôt bureautique que gaming. Pour ce qui est du stockage, comptez 1 To de stockage en SSD NVMe en PCIe 3.0. Ce dernier offre des débits corrects pour un ordinateur dans cette gamme de prix.

Retour d’expérience d’un développeur

J’ai pu utiliser ce Huawei MateBook 16s durant plus de six mois dans le cadre de mon travail. Étant développeur, j’ai besoin, dans certains cas, de puissance et surtout de longévité. En effet, certain langage ou application nécessite de la puissance. Dans mon cas, l’utilisation d’Angular et de librairie comme Open CV ou Tesseract (traitement d’images et reconnaissance de caractères) pouvait poser soucis. Avec les performances du i7 12700H, les délais de traitement ont pu être considérablement raccourcis. Mais notamment, c’est le refroidissement qui a beaucoup œuvré dans le gain de performances. En effet, en plus d’être extrêmement silencieux, le système de refroidissement est diablement performant. Et c’est un atout non négligeable quand on utilise son ordinateur 8h par jour, quasiment non stop. Son poids n’est pas trop gênant. Étant motard, je porte le MateBook 16s sur le dos sans soucis chaque matin et chaque soir.

J’ai pris l’habitude d’utiliser un clavier externe, mais le clavier d’origine fait bien son office. Seule l’absence de pavé numérique est à souligner. Bien entendu, le MateBook 16s est rétroéclairé, pratique pour ceux qui ont l’habitude de travailler dans le noir. Le trackpad quant à lui est très confortable. Il dispose d’une grande surface de glisse et de nombreux gestes bien pratiques sont disponibles. Par exemple le fait de glisser deux doigts pour faire retour ou suivant, ou encore de gérer le volume. Feature intéressante également, le bouton power fait office de capteur d’empreinte digitale pour, entre autres, facilité la connexion à Windows. De plus, la caméra est compatible Windows Hello pour profiter de la reconnaissance faciale.

Les connectiques USB-C sont très pratiques pour notamment gommer l’absence de port RJ45 et également étendre les nombres de périphériques USB ou encore rajouter des écrans supplémentaires. L’écran tactile est très réactif et fonctionne bien. Côté audio, les deux hauts parleurs font plutôt bien leur travail. Il sera agréable de regarder des vidéos YouTube, Netflix ou autre. De plus, vous pourrez profiter de différents paramètres audio via les applications Huawei préinstallées.

Utilisation personnelle

Durant mes pauses, il m’est arrivé d’utiliser ce MagicBook 16s en perso. Que ce soit pour écrire des articles, faire des recherches ou encore jouer à de petits jeux. Comme mentionné précédemment, il est bien taillé pour de petits jeux, comme LoL sur lequel j’ai pu faire quelques parties. Pour la partie rédaction d’articles, où il m’est utile de procéder à différentes recherches, les performances ont su se faire ressentir. En effet, point de ralentissement ou de freeze. Et dans ce cas-là, les 16 Go de RAM sont largement nécessaire. Il a pu également m’arriver de retoucher quelques photos avec Adobe Lightroom et, il faut l’avouer, il est très agréable de travailler avec un écran de cette qualité-là. Les couleurs sont relativement fidèles, notamment grâce à la certification TÜV Rheinland ainsi qu’à un ratio de contraste de 1500:1. De plus, l’utilisation en extérieur n’est pas trop problématique, grâce une très bonne luminosité. À noter l’intégration d’un filtre bleu afin de protéger les yeux des utilisateurs lors de sessions nocturnes.

Conclusion

Si je devais conclure sur ce Huawei MateBook 16s après plusieurs mois d’utilisation, je dirais tout d’abord bravo à Huawei. C’est un régal d’utilisation, malgré une mémoire vive un peu limite de temps en temps. La batterie est également assez honorable et permettra de tenir, avec ses 84 Wh de capacité, plusieurs heures loin d’un chargeur. Je ne peux que vous recommander cet ordinateur, que ce soit pour une utilisation professionnelle ou personnelle, tant que vous ne souhaitez pas jouer aux derniers jeux très gourmands. Accessible à partir de 1579€ sur Amazon, il reste un sérieux concurrent ayant pas mal de billes pour se défendre sur le marché.

