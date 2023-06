Projecteur ViewSonic LS740HD/W : Compact et Lumineux pour des Expériences époustouflantes

ViewSonic, acteur majeur dans le domaine des solutions visuelles, annonce le lancement du LS740HD/W, un projecteur laser compact et léger intégrant des technologies innovantes.

Technologie de phosphore laser de troisième génération

La série Luminous Superior proposée par ViewSonic offre des projecteurs sans lampe, à LED et laser, avec des luminosités allant de 2 000 à 6 000 lumens ANSI. Le LS740HD/W intègre la technologie de phosphore laser de troisième génération, permettant une amélioration de l’efficacité lumineuse de 20% et des économies d’énergie significatives.

Ce projecteur laser compact de 5 000 ANSI Lumens est idéal pour les environnements professionnels, éducatifs et commerciaux, offrant des images lumineuses même dans des espaces larges et éclairés.

Conception compacte et flexibilité d’installation

Le LS740HD/W est 35% plus petit et léger que son prédécesseur, ne pesant que 3 kg. Il propose des dimensions de base (286×216 mm) inférieures à celles d’une feuille de papier A4, facilitant ainsi l’installation et réduisant les coûts de transport.

Ce projecteur dispose également de fonctions de réglage de l’image telles que la correction horizontale et verticale du Keystone et le réglage des quatre coins. Il offre aussi une rotation libre à n’importe quel angle verticalement pour une projection sur plafonds, murs ou sols, et un mode portrait à 90 degrés pour des applications innovantes.

Durabilité, fiabilité et élargissement de la gamme

Grâce à sa source lumineuse sans lampe, le LS740HD/W offre une durée de vie de 30 000 heures et un allumage et une extinction instantanés. Son système de refroidissement avancé permet un fonctionnement continu 24/24h et 7/7 jours, idéal pour les applications nécessitant une projection en continu.

ViewSonic prévoit d’élargir encore la gamme Luminous Superior Series avec le lancement prochain du projecteur laser LS711 à courte focale, offrant un écran de 100 pouces à seulement 1,1 m de distance.

Le projecteur laser LS740HD/W sera disponible dès Juillet 2023 à partir de 1 199 euros TTC prix public conseillé. Profitez de cet outil innovant pour dynamiser vos présentations et réinventer vos expériences visuelles dans divers contextes.

Partagez vos impressions et découvrez d’autres nouveautés technologiques avec Le Café du Geek.