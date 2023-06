Test Final Fantasy Pixel Remastered sur PS5 – La saga RPG entre tradition et modernité

Final Fantasy Pixel Remastered est une collection qui regroupe les six premiers jeux de la franchise emblématique de Square Enix. Cette version remastérisée ravive l’esprit des originaux en apportant des améliorations graphiques, une bande sonore retravaillée et des fonctionnalités modernes tout en préservant l’essence des jeux. Dans ce test, nous (re)plongerons dans chaque aspect du jeu pour voir si cette remasterisation est à la hauteur des attentes des fans et des nouveaux venus.

Graphismes et direction artistique

L’un des plus grands changements apportés à Final Fantasy Pixel Remastered réside dans ses graphismes. Les pixels des jeux originaux ont été repensés pour offrir des visuels plus nets et plus détaillés, tout en conservant le style rétro qui a fait la renommée de la saga RPG. Les environnements, les personnages et les monstres ont tous bénéficié d’une refonte visuelle qui les rend plus attrayants sans trahir l’esthétique d’origine. Les animations ont également été améliorées pour donner une sensation de fluidité. Globalement, les graphismes remasterisés de Final Fantasy Pixel sont un bel équilibre entre nostalgie et modernité.

Gameplay des jeux Final Fantasy

Que les puristes se rassurent, le gameplay de la nouvelle version conserve bien ses origines des jeux Final Fantasy historiques. Les combats au tour par tour, les mécanismes de progression et les interactions avec le monde sont tous fidèles aux versions d’origine. Cependant, quelques améliorations sont présentes pour faciliter l’expérience de jeu. Cela permettra une plus grande accessibilité aux nouveaux venus sur la saga. Par exemple, la gestion des objets et des équipements est plus simple, et il est possible d’accélérer la vitesse du jeu pour les joueurs qui souhaitent progresser plus rapidement. Une fonctionnalité de désactivation des combats aléatoires est également disponible. Mais attention, sans levelling cela risque de vous gêner dans la progression de vos parties. Ces ajustements modernes ajoutent une touche de convivialité sans altérer l’essence des jeux originaux.

Bande son

La musique a toujours été un aspect majeur de la série Final Fantasy, la qualité des œuvres de Nobuo Uematsu ne sont plus à prouver. Dans Pixel Remastered, les morceaux emblématiques ont été retravaillés pour une qualité audio améliorée. Les compositions originales ont été réarrangées pour mieux correspondre à l’ambiance des différents lieux et situations rencontrés dans le jeu. Cependant, certains fans pourraient préférer les versions originales des morceaux, et il aurait été agréable d’avoir la possibilité de basculer entre les deux options. Dans l’ensemble, la bande sonore de Final Fantasy Pixel Remastered reste une expérience mémorable.

Durée de vie

La longévité de Final Fantasy Pixel Remastered est excellente. Chaque jeu de la collection offre des dizaines d’heures de jeu, et avec six jeux au total, les joueurs auront de quoi s’occuper pendant des semaines, voire des mois. De plus, le système de progression et les défis optionnels offrent une rejouabilité significative. Les nouveaux joueurs auront l’occasion de découvrir les origines de la franchise, tandis que les fans pourront revivre les classiques qui ont façonné l’histoire des jeux de rôle.

Contenu supplémentaire

En plus des six jeux principaux, Final Fantasy Pixel Remastered propose également du contenu supplémentaire. Les joueurs auront accès à des illustrations, des musiques et des storyboards issus des archives de développement. Cela ajoute une valeur supplémentaire pour les fans de la série qui souhaitent en apprendre davantage sur les coulisses de la création des jeux. Cependant, il aurait été intéressant d’inclure plus de contenu bonus, comme des interviews ou des commentaires des développeurs.

Conclusion sur les jeux Final Fantasy Remastered

Final Fantasy Pixel Remastered est une collection de jeux qui réussit à conserver l’essence des originaux tout en les modernisant pour une nouvelle génération de joueurs. Les améliorations visuelles et sonores offrent une expérience visuellement attrayante, tandis que le gameplay et le système de combat fidèles aux versions d’origine raviront les fans nostalgiques. Malgré quelques petites lacunes, comme le manque de choix entre les nouvelles et les anciennes musiques, cette remasterisation est un incontournable pour les fans de Final Fantasy et les amateurs de RPG classiques.