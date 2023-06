BLUETTI AC200P : (1050 € d’économies) le succès intemporel pour l’autonomie énergétique !

De nos jours, trouver une source d’énergie mobile fiable et puissante est devenu indispensable pour les aventuriers en plein air et les propriétaires soucieux de l’autonomie énergétique. Trois ans après son lancement, la BLUETTI AC200P demeure une solution convaincante pour couvrir ce besoin. Focus sur ce succès intemporel.

Des caractéristiques toujours compétitives en 2023

Lancée en 2020, la BLUETTI AC200P se démarque par sa polyvalence en matière d’alimentation électrique, sa puissance et sa durabilité. Conçue pour les activités en intérieur et en extérieur, l’AC200P possède un onduleur de 2 000 W, une batterie LiFePO4 de 2 000 Wh, 17 prises et ports et 7 modes de chargement, de quoi répondre aux besoins d’alimentation dans presque tous les scénarios.

Ce qui rend ce modèle populaire, c’est sa combinaison entre puissance (2 000 W avec une surcharge de 4 800 W) et mobilité. Que ce soit pour du camping, du caravaning ou de la navigation de plaisance, l’AC200P vous permet de maintenir une connexion fiable et sécurisée avec vos équipements et appareils électroniques.

Une autonomie énergétique étendue

L’AC200P intègre une batterie LiFePO4 durable et écologique, offrant plus de 3 500 cycles de charge. De plus, vous pouvez y connecter des batteries d’extension comme les B230 ou B300 pour encore plus d’autonomie. Enfin, les panneaux solaires pliables BLUETTI PV200 ou PV350 peuvent également être utilisés pour recharger votre centrale électrique dans des situations mobiles ou hors réseau.

Outre ses performances, cette centrale électrique est abordable, avec un prix de seulement 1 499 €, ce qui la rend plus accessible que les concurrents souvent moins performants et durables.

Des offres spéciales pour aller plus loin

Choisissez parmi les kits générateurs solaires pour booster l’autonomie de votre AC200P. Par exemple, avec trois panneaux solaires PV200, chargez complètement votre centrale en seulement 6 heures et 600 W de puissance solaire :

BLUETTI AC200P + PV420 kit pour 2 498 €, économisez 500 € par rapport au prix original de 2 998 €.

BLUETTI AC200P + B300 à 3 648 €, économisez 1 050 € par rapport au prix d’origine de 4 698 €.

BLUETTI AC200P +2*PV350 kit pour 3 217 €, économisez 580 € par rapport au prix original de 3 797 €.

Ne manquez pas ces offres spéciales et les possibilités que ce modèle phare offre pour une expérience en plein air encore plus agréable.