Après sa présentation officielle qui s’est tenu le 22 mai dernier, le très attendu Honor 400 est disponible dans les rayons français à partir de ce 2 juin 2025. Ce nouveau fleuron de la marque chinoise se distingue par ses nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle. On vous en dit plus dans cet article !

Un concentré de technologie au design élégant

Le Honor 400 s’impose comme un smartphone à la fois puissant et ergonomique. Il présente un écran plat AMOLED de 6,55 pouces, une épaisseur de seulement 7,3 mm et un poids de 184 grammes. Tout cela rend sa prise en main confortable. Par ailleurs, la robustesse n’est pas en reste puisque l’appareil bénéficie d’une certification SGS 5 étoiles pour sa résistance aux chutes et à l’écrasement. De plus, il arbore une conformité à la norme IP65 contre l’eau et la poussière.

Sous le capot, ce smartphone embarque la puce Snapdragon 7 Gen 3. Ce qui lui garantit des performances fluides pour les jeux, la productivité et le multimédia. Le système d’exploitation MagicOS 9.0, basé sur Android 15, vient compléter cette configuration matérielle de qualité.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur

Le Honor 400 place l’IA au centre de son identité. D’ailleurs, cette intégration se manifeste à travers plusieurs fonctionnalités innovantes. Par exemple, le système d’exploitation MagicOS 9.0 incorpore des outils IA pratiques. Citons, par exemple, « AI Writing Tools » qui améliore vos communications écrites, « AI Recorder » qui transcrit et résume automatiquement vos enregistrements vocaux. Sans oublier « AI Translation » pour faciliter les échanges multilingues.

Une autre fonctionnalité remarquable est la détection des deepfakes (« AI Deepfake Detection« ), particulièrement utile à l’ère de la désinformation. Cette technologie fonctionne sur diverses applications de messagerie populaires comme WhatsApp, Messenger ou Telegram.

Une photographie sublimée par l’IA

L’appareil photo du Honor 400 constitue l’un de ses atouts majeurs. Son capteur principal de 200 mégapixels avec zoom x4 sans perte (extensible jusqu’à 30x en numérique) promet des clichés d’une netteté exceptionnelle.

La fonctionnalité « AI Ultra-Clear » fait ressortir chaque détail de vos photos. Tandis que l’AIGC 30X Zoom offre une clarté supérieure aux zooms standards des smartphones concurrents. D’autres options comme « AI Remove Reflection » pour éliminer les reflets ou « AI Cutout » pour modifier l’arrière-plan enrichissent également l’expérience photographique.

En outre, il faut savoir que ce smartphone intègre un appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx. Une caméra selfie de 50 Mpx dotée de la technologie « True Skin Tone » y est également présente.

Une autonomie convaincante pour un usage intensif

Le Honor 400 est équipé d’une batterie en silicium-carbone de 5300 mAh, offrant une autonomie confortable pour une journée d’utilisation intensive. Selon les données du fabricant, l’appareil peut tenir 12 heures sur YouTube, 16 heures sur Twitter (X), 11 heures sur PUBG mobile, 33 heures en appel et jusqu’à 26 jours en veille.

La recharge est assurée par la technologie Super Charge filaire 66W, permettant d’atteindre 44% de batterie en seulement 15 minutes et une charge complète en 46 minutes.

Prix et disponibilité du Honor 400

Le Honor 400 est commercialisé en deux versions : 8+256 Go à 499 euros et 8+512 Go à 579 euros.

Dès aujourd’hui 2 juin, le smartphone est disponible chez de nombreux revendeurs. Notamment, Orange, Boulanger, Fnac, Darty, SFR, LDLC.com, Bouygues Télécom et Free Mobile.

Pour marquer le lancement de son nouveau flagship, Honor propose une offre exceptionnelle sur la version 512 Go (<- cliquez juste ici pour en profiter). Du 2 juin au 8 juin 2025, le 512Go est au prix du 256Go, soit une remise immédiate de 80 euros, soit seulement 499 euros au lieu de 579 euros.

Une nouvelle référence sur le marché des smartphones

Avec ses fonctionnalités IA avancées, son système photo performant et son design soigné, le Honor 400 s’impose comme une option séduisante pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone équilibré et innovant.