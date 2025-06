ValueLabs signe un virage ambitieux pour booster les résultats clients

ValueLabs vient d’annoncer un changement majeur dans son approche commerciale. Fini les contrats classiques basés sur le temps. Désormais, l’entreprise s’appuie sur des engagements exclusivement axés sur les résultats pour tous ses nouveaux clients. Ce choix stratégique vise à offrir plus de valeur, une innovation accrue et des résultats concrets. Découvrons comment cette nouvelle vision transforme le secteur.

Un changement de modèle : ValueLabs privilégie les résultats

La facturation à l’heure ou au forfait appartient désormais au passé chez ValueLabs. L’entreprise propose des modèles d’engagement basés sur les résultats : services gérés, tarification liée à la productivité et accords de partage de la valeur. Cela signifie que le succès de ValueLabs est directement lié aux bénéfices de ses clients. Chaque partenariat devient donc gagnant-gagnant.

L’apport de l’IA avec AiDE® pour transformer les entreprises

La plateforme AiDE®, conçue par ValueLabs, joue un rôle clé dans ce changement. Ce système d’exploitation d’entreprise intègre des agents intelligents autonomes dans tous les processus métiers. AiDE® automatise l’ingénierie logicielle, l’analyse de données et les opérations stratégiques. Le résultat ? Les clients deviennent de véritables entreprises natives de l’IA, plus agiles et innovantes.

Des bénéfices concrets pour les clients de tous secteurs

Plusieurs clients bénéficient déjà de ce nouveau modèle, qu’ils soient dans la santé, l’assurance, ou le commerce. Voici quelques avantages observés :

Accélération de la mise sur le marché des produits et services

des produits et services Efficacité opérationnelle améliorée grâce à l’intégration d’agents IA

grâce à l’intégration d’agents IA Rendements financiers mesurables et durables

Cette approche permet aux entreprises de réaliser des gains rapides et visibles. Les engagements sont flexibles et adaptés aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Pour conclure, ValueLabs se positionne clairement comme un acteur innovant et visionnaire sur le marché mondial des services numériques. Grâce à une stratégie centrée sur les résultats et le pouvoir de l’IA, l’entreprise aide ses clients à obtenir un véritable avantage concurrentiel. Les partenariats créés sont ainsi plus forts, plus transparents et misent sur la performance à long terme.

Lisez notre dernier article tech : EA met fin au projet Black Panther et ferme Cliffhanger Games