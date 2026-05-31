iPhone 18 Pro : des fuites de maquettes révèlent les 4 coloris officiels

Le célèbre informateur Sonny Dickson vient de secouer la sphère technologique en publiant plusieurs clichés exclusifs des maquettes de l’iPhone 18 Pro. Ces images confirment que la firme de Cupertino conserve les lignes esthétiques globales de l’actuel modèle tout en concentrant ses innovations visuelles sur sa palette chromatique. Alors que les rumeurs évoquaient l’abandon pur et simple du noir au profit de nuances marron ou rouge, la réalité des fuites dessine une stratégie bien différente. Apple peaufine ses classiques et introduit deux teintes inédites particulièrement audacieuses.

Le retour d’un noir profond et l’arrivée d’un coloris cerise ténébreux

Les visuels partagés par le leaker indiquent que la gamme Pro se déclinera en quatre finitions distinctes. Les utilisateurs retrouveront le très traditionnel et élégant Silver (argent), ainsi qu’un Light Blue (bleu clair) qui rappelle fortement la nuance Sierra Blue de l’époque de l’iPhone 13 Pro. Apple répond également à une attente forte de sa communauté en ressuscitant un véritable Black, un noir absolu et particulièrement dense.

La véritable sensation de cette cuvée s’appelle le Dark Cherry (cerise noire). Cette couleur signature s’apparente à un rouge très sombre, capable de basculer vers des reflets mauves ou violets selon l’inclinaison de la lumière. Apple confirme ainsi son statut de précurseur sur le marché des smartphones, après avoir imposé la teinte orange de la génération précédente que la concurrence s’est empressée d’imiter. Ces nouvelles nuances sublimeront les évolutions de design de la marque. D’ailleurs, un prototype réaliste de l’iPhone 18 Pro lève déjà le voile sur les finitions physiques de l’appareil.

Une fiche technique surpuissante sous le capot de l’iPhone 18 Pro

Les changements ne s’arrêtent pas à l’habillage cosmétique de l’appareil. Apple prépare une mise à niveau matérielle majeure pour ses versions Pro et Pro Max afin de distancer la concurrence. La firme américaine réduit notamment la taille de la Dynamic Island de 25 à 35 % grâce à une réorganisation optimisée des capteurs faciaux frontaux. Pour accompagner cette cure de jouvence de l’écran, le constructeur intègre également une dalle de nouvelle génération puisque l’iPhone 18 Pro prépare une révolution visuelle avec la technologie LTPO, garantissant une fluidité et une efficacité énergétique sans précédent.

Le volet photographique accueille un capteur principal inédit doté d’une ouverture variable. Cette technologie optimise considérablement la gestion de la profondeur de champ et améliore radicalement la qualité des clichés en basse luminosité.

Pour orchestrer l’ensemble, le smartphone embarque la toute nouvelle puce A20 Pro. Ce processeur inaugure la gravure fine en 2 nanomètres, une prouesse technique qui limite la production de chaleur tout en prolongeant l’autonomie de la batterie. Enfin, le système d’exploitation iOS intégrera une version de Siri totalement repensée. L’assistant virtuel d’Apple exécutera désormais ses tâches de calcul de manière locale et confidentielle, directement sur le processeur du téléphone.