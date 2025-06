Nextbase : des cadeaux innovant et utile pour la fête des pères

À l’approche de la Fête des Pères, la marque Nextbase s’impose comme le champion européen des dashcams. Cette année, elle casse les codes du cadeau traditionnel avec une offre à la fois utile, innovante et connectée, parfaite pour tous les papas qui prennent la route. Finis les cravates et les boîtes de chocolats : place à une technologie qui veille sur leur sécurité !

Des dashcams pour une sécurité au quotidien

Chez Nextbase, la sécurité de nos proches est une priorité. La marque propose des dashcams modernes, connectées et simples d’utilisation. Leur objectif ? Transformer chaque trajet en une expérience sereine, tout en apportant une touche high-tech à la fête des pères. Leader sur le marché européen, Nextbase couvre tous les besoins, du conducteur occasionnel au passionné d’innovations automobiles.

Les dashcams enregistrent chaque moment sur la route. En cas de litige ou d’accident, elles servent de témoins objectifs. Résultat ? Les démarches d’assurance s’accélèrent, les responsabilités s’établissent très vite, et votre sérénité grandit ! Par ailleurs, savoir que la route est filmée rend aussi les papas plus vigilants au volant.

Piqo et iQ de Nextbase : deux modèles phares pour tous les usages

Cette année, Nextbase met en avant deux modèles de dashcams vraiment différents. D’abord, la Piqo, la plus petite jamais conçue par la marque. Ultra-compacte mais très performante, elle existe en version 1K ou 2K. Elle filme avec précision, même de nuit, et propose des fonctionnalités avancées : mode Emergency SOS, témoin vocal, surveillance parking. Les vidéos se partagent facilement via l’application Nextbase. Elle est disponible pour 119€ et représente un cadeau fiable et abordable.

Pour les amateurs de haute technologie, la Nextbase iQ pousse encore plus loin l’expérience. Première dashcam intelligente au monde, elle filme en 4K, se connecte à la 4G et embarque de l’intelligence artificielle. Elle surveille en temps réel le véhicule, même à l’arrêt. Des alertes prédictives préviennent le conducteur avant qu’un danger ne survienne. Plus qu’une dashcam, c’est un copilote vigilant, disponible à partir de 479,99€.

Avec Nextbase, vous trouvez facilement le cadeau high-tech idéal pour la fête des pères, quelle que soit votre budget. Ces dashcams allient sécurité, simplicité et innovation, de quoi marquer le coup ! Alors, serez-vous tenté d’offrir un compagnon intelligent pour vos proches cette année ? Dites-nous en commentaire quelle dashcam correspond le mieux au papa de votre entourage et partagez vos idées avec la communauté !