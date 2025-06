Test – Razer Pro Click V2 : performances et une pointe d’IA

Razer nous sort aujourd’hui la dernière mouture du modèle Pro Click, un modèle axé principalement sur l’ergonomie. La marque au serpent a conservé cet aspect ultra important pour cette gamme, mais, 2025 oblige, une nouveauté à fait son apparition. En effet, cette Pro Click V2 dispose désormais d’une intégration de l’IA. Bien entendu, nous y reviendrons un peu plus tard dans l’article. Est-ce que l’ergonomie, déjà bien aboutie sur la première version, est toujours au rendez-vous ?

Unboxing

Razer nous propose encore une fois un packaging écoresponsable. Entièrement en carton, ce dernier n’en est pas pour autant pratique. Nous retrouvons sans aucun soucis les éléments présents. Il y en a peu, avec la présence d’un câble USB-C pour la recharge, ou pour une utilisation filaire, mais également un dongle. Ce dernier permettra d’utiliser cette Razer Pro Click V2.

Design

Le premier point à mettre en avant sur cette souris, c’est son ergonomie, l’essence même de ce modèle. Avec notamment la présence ici d’un repose pouce élargi, permettant d’améliorer le confort lors de très longues utilisations. Il permettra notamment de réduire les efforts sur votre poignet. Au niveau des boutons supplémentaires, ils sont au nombre de 3. Deux sont présents sur le côté gauche, accessible aisément avec le pouce. Le dernier, présent derrière la roulette, permettra d’activer la technologie HyperScroll. Afin d’assurer une glisse optimale, nous retrouvons deux larges pads en PTFE.

Performances

Dotée du capteur optique Razer Focus Pro 30K, la Pro Click V2 offre une précision redoutable, peu importe la surface de glisse. Comme son nom l’indique, il dispose de 30 000 DPI, un chiffre énorme qu’il sera en réalité difficile à utiliser, mais la possibilité est là pour les plus gourmands. Les switchs présents sont bien évidemment des mécaniques et offre une longévité de 60 millions de clics. Son poids, 110 grammes sur la balance, est dans les standards du milieu et je n’ai pas notifié de douleurs liées au poids, même après de nombreuses heures d’utilisations. Comme d’habitude, le logiciel maison Synapse vous permettra de faire tous les réglages nécessaires, que ce soit au niveau de l’éclairage ou encore de DPI. La gestion des macros est également de la partie, avec notamment une intégration d’une toute nouvelle macro, Ai Prompt Master.

De l’IA, pourquoi faire ?

Malgré des performances toujours au top, Razer tente toujours de se réinventer, mais également de surfer sur les dernières tendances du moment. C’est, selon moi, le cas ici avec la présence de cette nouvelle feature nommée AI Prompt Master. Cette dernière permet, via un long appui sur le bouton de votre choix, d’ouvrir une fenêtre permettant de contacter directement votre fournisseur d’IA préférée (ChatGPT ou Microsoft Copilot). Résumé du texte, rédigez des e-mails, ce raccourcis vous permettra de faciliter ce genre d’interaction. Réelle utilité ou coup marketing ? Pour moi, l’intérêt est relativement faible et l’AI Prompt Master sera facilement oubliable.

Conclusion

Cette Razer Pro Click V2 est une excellente souris ergonomique, parfaite pour les longues sessions d’utilisation. Que ce soit pour le gaming, ou pour des tâches plus professionnelles, comme de la retouches photo par exemple, elle vous suivra de partout. L’autonomie de la batterie est excellente et le passage à la case recharge pourra attendre jusqu’à trois mois et demi. Malheureusement, l’ajout de l’IA via l’AI Prompt Master est peu utile et nous pouvons assez aisément nous en passer. Cependant, cela a forcément un impact sur le prix. Pour ce dernier d’ailleurs, comptez 109.99€ uniquement sur le site officiel de Razer.