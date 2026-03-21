Kolet transforme les appels internationaux et met fin au stress du roaming

La start-up française Kolet continue de bousculer le marché de la connectivité des voyageurs. Après avoir rendu l’internet mobile à l’étranger simple et accessible grâce à une eSIM universelle, l’application propose désormais une fonction d’appels internationaux intégrée. Kolet eSIM, c’est un véritable game changer pour tous ceux qui voyagent régulièrement hors de l’Europe.

Concrètement, ce que l’utilisateur peut faire :

Installer une eSIM universelle (190+ pays) en 2 minutes

Appeler n’importe quel numéro international depuis l’onglet Appels, via Internet

Voir le tarif AVANT chaque appel : pays de destination, prix/min, minutes disponibles

Tarifs dès 0,03 €/min vers les US (vs 1-3 €/min en roaming opérateur hors UE)

Paiement en Koins prépayés (1 Koin = 1 €), pas de dépassement possible

Pas de numéro secondaire, pas d’installation supplémentaire

Les appels internationaux enfin simplifiés

Kolet s’impose avec une nouveauté très attendue : la possibilité d’appeler n’importe quel numéro à l’international directement depuis l’application, sans carte SIM physique, ni numéro secondaire, ni forfait mobile classique. La start-up française vient donc d’ajouter une fonctionnalité d’appels internationaux VoIP directement dans son application pour tout simplifier. De plus, fini le stress de la facture qui flambe ou du roaming inadapté ! Kolet affiche toujours le tarif à la minute, le pays appelé et le nombre de minutes disponibles selon votre solde, avant chaque appel. Vous pouvez ainsi vérifier en un coup d’œil le coût : par exemple, dès 0,03 €/min pour appeler les États-Unis depuis la France. C’est imbattable face aux 1 à 3 euros la minute, tarif classique d’un opérateur hors Union Européenne !

L’utilisateur règle ses appels via la monnaie interne Koins (1 Koin = 1 euro), un système prépayé qui garantit aucun dépassement. Aspergé de simplicité, le service ne réclame aucune installation supplémentaire. De surcroît, on reste sur la même interface, fluide et fiable. Oubliez donc l’époque Skype, surtout depuis sa fin en 2025, ou des applications aux systèmes compliqués.

Une alternative solide au roaming classique

Le vrai tour de force de Kolet, c’est d’intégrer la voix aux côtés de la data dans sa solution, là où les concurrents (comme Airalo ou Holafly) se contentent de la connexion internet pure. Les appels transitent via une infrastructure IP embarquée dans l’app. Cela permet de conserver votre numéro principal sans changer vos usages quotidiens. Par ailleurs, avec ses 500 000 utilisateurs et une note de 4,9/5 sur les stores, Kolet séduit aussi les acteurs majeurs du voyage comme Air France-KLM, Singapore Airlines et AXA, qui proposent l’appli à leurs clients.

En installant la eSIM Kolet en 2 minutes seulement, le voyageur accède à la connectivité dans plus de 190 pays. Il profite désormais d’une voix internationale sans frontières ni arnaques tarifaires.

Voici un comparatif de ce que Propose Kolet et un opérateur classique en itinérance :

Une révolution dans la simplification du mobile à l’étranger ! Découvrez donc cette nouveauté sur kolet.com et dites-nous en commentaire : pensez-vous, comme nous, que la voix à l’international sans surcoût aurait dû exister depuis longtemps ? Partagez vos expériences de connexion en voyage !