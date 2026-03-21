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Esaote PAM : une avancée remarquable pour l’imagerie de la prostate

il y a 44 minutesDernière mise à jour: 20 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Esaote PAM améliore la précision de l’imagerie et du diagnostic en urologie.

Esaote PAM impressionne le secteur médical à l’occasion du 41e Congrès annuel de l’EAU à Londres. Cette innovation vise à transformer le diagnostic et la prise en charge des maladies de la prostate chez les hommes. De nouveaux systèmes améliorent la précision et l’efficacité en urologie. Découvrons les points clés de cette avancée majeure.

Présentation de la technologie exclusive PAM pour l’urologie

La technologie PAM (Prostate Attention Map) permet d’atteindre un nouveau niveau de précision pour l’imagerie médicale. Elle s’appuie sur une analyse automatique de l’IRM multiparamétrique de la prostate. Ainsi, les régions suspectes sont identifiées rapidement. Tout au long du congrès, Esaote montre comment cette technologie aide les urologues à mieux cibler et à prendre de meilleures décisions. Grâce à PAM, la détection des anomalies devient plus fiable et plus efficace.

MyLab™E85 GTS et MyLab™C30 GTS : des systèmes innovants

L’arrivée du MyLab™E85 GTS Edition accompagné du MyLab™C30 GTS marque une nouvelle étape. Ces deux systèmes offrent des images de haute qualité et une grande flexibilité. Le MyLab™C30 GTS se distingue par son format portable adapté à différents contextes médicaux. Cela permet aux professionnels d’effectuer des examens avec plus de confort.

L’intégration de l’IA et du logiciel UroFusion d’Esaote

PAM est entièrement intégré à UroFusion, le logiciel intelligent d’Esaote. Cette solution propose un guidage précis lors des biopsies ciblées de la prostate. Elle optimise le travail des médecins grâce à des outils d’intelligence artificielle avancés. Les spécialistes peuvent ainsi fusionner les images IRM et échographiques pendant les examens. Les sessions pratiques à l’EAU ont permis aux participants de tester toutes ces possibilités dans des situations concrètes.

Pour conclure, Esaote PAM offre aux urologues des outils performants et fiables pour diagnostiquer et traiter les maladies de la prostate. Les nouvelles solutions, comme MyLab™E85 GTS et MyLab™C30 GTS, renforcent l’efficience du diagnostic. L’alliance de la précision, de la simplicité d’usage et de l’intelligence artificielle place Esaote au sommet de l’innovation en imagerie médicale urologique. Les patients et les professionnels bénéficient ainsi des tout derniers progrès pour des soins plus sûrs et plus efficaces.

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il y a 44 minutesDernière mise à jour: 20 mars 2026
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La rédac

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