Perplexity Comet débarque sur iPhone : Le navigateur IA qui veut détrôner Safari

Le paysage de la navigation mobile vient de franchir une étape décisive. Après un lancement remarqué sur desktop et Android, Comet, le navigateur Web natif de Perplexity AI, est désormais disponible officiellement sur iPhone.

Plus qu’une simple application de recherche, Comet ambitionne de transformer radicalement notre manière d’interagir avec le Web mobile. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette petite révolution.

C’est quoi Comet ?

Contrairement à Safari ou Chrome, qui servent de fenêtres sur le Web, Comet a été conçu dès le départ comme un assistant intelligent. Il ne se contente pas d’afficher des pages, il les comprend.

Les fonctionnalités clés sur iOS :

Recherche conversationnelle native : Posez des questions complexes directement dans la barre d’adresse et obtenez des réponses synthétisées avec des sources citées.

Posez des questions complexes directement dans la barre d’adresse et obtenez des réponses synthétisées avec des sources citées. Résumé de page en temps réel : D’un simple geste, Comet peut résumer un article de 2000 mots en trois points clés, vous faisant gagner un temps précieux lors de vos sessions de veille.

D’un simple geste, Comet peut résumer un article de 2000 mots en trois points clés, vous faisant gagner un temps précieux lors de vos sessions de veille. Capacités d’agent IA : Comet peut effectuer des recherches transversales, extraire des données spécifiques d’un site ou organiser vos onglets intelligemment en fonction de vos projets.

Comet is now available for iOS.



Download on the App Store: https://t.co/JCfCIO3Fdw pic.twitter.com/DitCKlmg65 — Perplexity (@perplexity_ai) March 18, 2026

Pourquoi Comet change la donne pour les utilisateurs d’iPhone ?

L’arrivée de Comet sur l’App Store n’est pas qu’une question de disponibilité. C’est une attaque directe contre l’hégémonie de Google et Apple dans la recherche mobile.

1. Une interface unifiée et épurée

L’application gomme la frontière entre la recherche traditionnelle (Google) et le chatbot (ChatGPT). L’interface est pensée pour la rapidité : moins d’onglets ouverts, plus de réponses directes.

2. De la version Pro à la gratuité pour tous

Initialement réservé aux abonnés payants de Perplexity, Comet est désormais accessible gratuitement. Cette stratégie agressive vise à capter une base d’utilisateurs massive dès le premier trimestre 2026.

3. La synchronisation multi-plateforme

Pour les professionnels, la capacité de synchroniser l’historique et les recherches entre Windows, Mac et iPhone est un atout majeur. Votre flux de travail ne s’arrête plus lorsque vous quittez votre bureau.

Notre analyse : Comet peut-il vraiment remplacer Safari ?

Si l’innovation est indéniable, le défi reste de taille. Apple intègre de plus en plus de fonctions d’intelligence artificielle via ses propres mises à jour système. Cependant, la force de Perplexity réside dans sa neutralité et sa précision.

En citant systématiquement ses sources, Comet répond au besoin de fiabilité (Trust) essentiel aujourd’hui. Pour les créateurs de contenu, les rédacteurs et les passionnés de tech, c’est un outil de productivité sans équivalent actuel sur le marché mobile.

L’avis de la rédaction : Comet n’est pas juste un énième navigateur. C’est le premier outil qui transforme votre iPhone en un véritable terminal de recherche assistée par agent.

Fiche technique et disponibilité