Apple confirme indirectement l’arrivée de son premier iPhone pliable grâce à iOS 27

Le secret de polichinelle le plus célèbre de la tech s’apprête à devenir une réalité concrète. Apple développe un smartphone à écran pliable depuis de nombreuses années sans jamais l’avouer officiellement. Certes, le lancement récent de l’iPhone Air expérimental l’an passé constituait déjà un indice majeur de cette transition. Cependant, la toute première version bêta d’iOS 27 destinée aux développeurs vient d’apporter des preuves matérielles irréfutables. Les lignes de code de la mise à jour vendent définitivement la mèche.

Des indices techniques explicites dissimulés dans le code d’iOS 27

Le développeur Sam Henri Gold a repéré des mentions très spécifiques en analysant l’architecture de la mise à jour. Le système d’exploitation intègre désormais les variables informatiques « foldState » et « angleDegrees ». De plus, le code mentionne explicitement la gestion de plusieurs écrans intégrés simultanément sur un même appareil.

Les experts du média spécialisé 9to5Mac ont rapidement corroboré cette découverte. Ils confirment que ces lignes de code étaient totalement absentes de la précédente mouture iOS 26. L’introduction de ces paramètres démontre qu’Apple adapte activement son logiciel pour un format à charnière. Cette refonte technique majeure fait d’ailleurs écho à d’autres changements majeurs du système, notamment le fait que iOS 27 et Apple Intelligence misent sur l’ouverture aux IA tierces.

Une refonte de l’interface qui prépare un nouveau format d’écran

Parallèlement à ces découvertes, Apple a fait des annonces intrigantes lors de sa conférence de rentrée pour les développeurs. La firme de Cupertino ajoute désormais une option pour redimensionner à la volée les applications iPhone. Cette nouveauté concerne la fonction de recopie de l’écran sur macOS ainsi que l’utilisation sur iPad.

Cette flexibilité logicielle semble préparer le terrain pour un smartphone capable de changer de taille d’affichage en un instant. Néanmoins, concevoir un tel appareil ne se fait pas sans heurts. Des rumeurs industrielles évoquent déjà pour l’iPhone Fold un problème inattendu qui gâche les plans d’Apple, notamment au niveau de la résistance de la pliure.

Une présentation officielle de l’iPhone Fold attendue dès cet automne

La firme californienne ne peut plus dissimuler ses travaux face à la curiosité des experts. Les concurrents directs commercialisent déjà de nombreux modèles pliables aboutis sur le marché mondial. Par conséquent, les observateurs savent précisément quels indices chercher dans les bêtas de l’écosystème de la marque.

Le calendrier de déploiement d’Apple s’accélère logiquement. Les analystes prévoient une révélation officielle de ce terminal pliable dès l’automne prochain. L’appareil tournera nativement sous iOS 27, ce qui explique l’intégration immédiate de ces technologies dans le code source actuel.