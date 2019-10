ASUS présente le nouveau Chromebook Flip C433

Le ASUS Chromebook Flip C433 est un PC portable convertible ultra- compact de 14 pouces. Doté d’un châssis en alliage d’aluminium et délivrant des performances élevées.

Il intègre un nouveau processeur Intel Core, jusqu’à 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage SSD eMMC. Son design NanoEdge lui confère un exceptionnel rapport écran/appareil de 85%.

Performances puissantes

Par ailleurs, ce PC convertible inclut la technologie Wi-Fi 5 double bande (802.11ac) pour des connexions à la fois fiables et stables. ALinsi que la technologie Bluetooth 4.0, idéale pour connecter tous vos accessoires de prédilection. En plus d’arborer un port USB Type-A, le Chromebook Flip C433 présente deux ports USB Type-C. Ce qui accélère les transferts de données, facilite les connexions à des moniteurs externes et améliore son alimentation.

La batterie longue durée à 48 W du Chromebook lui permet de fonctionner pendant 10 heures. Le système d’exploitation Google Chrome fournit des performances rapides, une utilisation simplifiée et des options de sécurité. Le Chromebook Flip C433 est compatible avec plusieurs millions d’applications Android disponibles sur le Google Play Store. Enfin, il inclut 100 Go de stockage gratuit sur le cloud Google One.

Ergonomie et portabilité

Mesurant 16,5 mm d’épaisseur et pesant seulement 1,5 kg, le ASUS Chromebook Flip C433 arbore un style moderne avec son châssis métallique façonné en détails. Le design NanoEdge de ce PC convertible permet d’insérer une dalle Full HD de 14 pouces dans un châssis de seulement 13 pouces.

Sa charnière ErgoLift pivote jusqu’à 360°, profite d’un mécanisme capable de maintenir fermement l’écran à tout angle. Ce dernier peut pivoter instantanément en mode PC, Chevalet, Tente ou Tablette pour travailler. Son clavier rétroéclairé présente une distance d’activation des touches de 1,4 mm, offrant une frappe plus confortable et précise.

Le ASUS Chromebook Flip C433 sera disponible dès le 4 octobre en France. À partir de 549 € TTC prix public conseillé.