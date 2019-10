PUBG mobile revient plus fort que jamais en signant une collaboration avec The Walking Dead, du 1er octobre à début 2020. Avec 50 millions de joueurs quotidien et plus de 400 millions de téléchargement, PUBG mobile peut se vanter les mérites de faire plus fort que son grand frère, la version PC.

Le dernier partenariat de l’année pour PUBG…

Ce n’est pas le premier crossover du jeu, PUBG ayant déjà fait quelques partenariats notamment avec Godzilla 2, Resident Evil, Mission Impossible et pour finir le Joker. Nous sommes face ici au partenariat le plus complet, grâce à la possibilité d’incarner Daryl, Rick, Michonne, Negan et d’autres… Arpentez les 4 maps disponibles et roulez sur les autres, grâce à la moto de Daryl ! Battez-vous et n’ayez plus peur du corps à corps grâce au katana de Michonne et Lucile, la batte de Negan. Afin de marquer bien plus cette collaboration, un jeu de plateau est disponible depuis le menu principal du jeu, accessible depuis le coin à droite. Vous pourrez compléter divers défis, et collecter des items afin d’obtenir des points que vous pourrez échanger contre les récompenses de l’événement tel que la moto de Daryl Dixon. Afin de faire vibrer les joueurs, les développeurs souhaitent également ajouter de nouveaux skins et items durant l’intégralité de l’événement. Sûrement de quoi nous surprendre jusqu’à Noël.

La saison 10 de The Walking Dead débute le dimanche 6 octobre sur AMC, de quoi enchaîner les top 1 tout en mangeant du pop-corn devant votre série préférée. Toutes ces nouveautés constituent une raison valable de lancer le jeu !

Cet événement est gratuit, il serait dommage de ne pas en profiter. D’autant plus qu’il s’agit du dernier crossover de PUBG mobile pour cette année.

PUBG mobile est disponible gratuitement sur l’App Store, Google Play, et sur le site officiel.