De plus en plus de salariés travaillent en bureau avec un ordinateur. Seulement, saviez-vous que plus d’un tiers des français ne supportent pas le bruit qu’engendre l’utilisation d’un clavier ? C’est en tous cas ce que nous présume une étude HelloWork sur les comportements insupportables en bureau. Voici les 8 comportements à bannir au travail avec vos collègues.

Commment l’étude a été faite ?

RégionsJob (devenu récemment HelloWork), un site web spécialisé dans l’offre d’emplois en France, a fait une étude sur les comportements insupportables sur certains de vos collègues en bureau. Cette étude a été porté sur environ 1057 personnes actuellement en poste. Pour ce faire, ils ont posé les questions suivantes aux participants :

Quels liens avons-nous avec eux ?

Qu’est ce qui nous est le plus insupportable chez un collaborateur ?

A quoi ressemble le voisin de bureau idéal ?

Quels sont les pires défauts de nos collègues ?

Au travail, ne tapez pas fort sur votre clavier

Parmis les réponses des 1057 personnes, 55% ont répondu ne pas aimer avoir des collègues négatifs, qui critiquent tout. Viennent ensuite les collègues qui ont une mauvaise hygiène ou une mauvaise odeur (53%) et ceux qui tiennent des propos déplacés (52%).

Plus loin, 37% des participants ont avoué ne pas apprécier les personnes qui tapent trop fort sur leur clavier. Sans surprise, certains détestent aussi avoir des collaborateurs qui sont trop paresseux (39%) et qui se mêlent de tout (41%).

Enfin, la règle d’or, pour ne pas déranger encore plus vos collègues, évitez aussi de trop parler pendant le travail.

N’attendez pas un retour de vos collègues pour changer !

Pour autant, même si un (ou plusieurs) collègue dérange quelqu’un, l’étude d’HelloWork affirme que 23% des personnes ne le disent pas aux gens concernés. 46% peuvent le dire mais assez rarement et seuls 7% des salariés n’auraient aucune gêne pour dresser la remarque. En conclusion, si vous vous êtes reconnu dans l’un des comportements insupportables au travail, n’attendez pas le retour d’une personne pour changer !