Comment le Stemoscope peut nous permettre d’écouter la vie ?

À l’heure où les objets connectés nous accompagnent au quotidien, la santé prend une place importante et dominante. En effet les montres connectées nous informent de notre rythme cardiaque tout au long de l’entrainement. Les brassards tels que le Withing BPM Connect pour le suivi de la tension artérielle. Il nous manque cependant un point important. C’est celui de l’écoute de son corps. Le Stemoscope comble ce manque et nous ouvre un nouveau champ de perception.

Le Stemoscope est la version numérique du stéthoscope

Présentation du Stemoscope

Voici la version numérique et connectée du stéthoscope. Celui que nous avons tous vu et envié autour du cou de notre médecin. En effet cette pastille de 38 mm de diamètre sur 11 d’épaisseur correspond à la tête du stéthoscope. Celui-ci se compose d’une batterie de 50 mAh pour une autonomie de 5 h en utilisation continue. Avec un poids de 30 g, nous pouvons l’emporter partout.

Stemoscope à membrane réceptive

Les utilisations

Connecté au smartphone grâce à une application dédiée, le Stemoscope permet d’écouter son cœur battre. Il peut également servir à ausculter son chien ou son chat. Mais également des sonorités plus subtiles comme la montée de sève dans un arbre ou les gargouillis du fétus in utéro.

Le Stemoscope permet une écoute subtile in utéro

L’application dédiée permet une utilisation optimale . En effet, suivant le type d’auscultation voulue, une aide est affichée. Les axes pour repérer les artères sont indiqués autant chez l’homme que chez le chien. Cette application est utilisable sous IOS et Android.

Application dédiée au Stemoscope

En conclusion

Un casque, le smartphone et le Stemoscope qui se connecte en Bluetooth. Il ne reste plus qu’à écouter la vie circuler le long d’un tronc d’arbre, se connecter à son chat et ressentir son ronronnement. Également apprécier et partager des ressentis de grossesse sont des moments intenses. Il permet tout cela pour moins de 60 dollars. À découvrir sur le site, ici.