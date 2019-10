Cirkwi : L’itinéraire d’un voyageur 2.0 – Startup

Pour notre second article sur un concept innovant, Le Café du Geek s’est entretenu avec Cirkwi, qui lance World Is Mine, un moteur de recherche dédié aux voyages.

Cirwki : Retour sur le chemin du succès

Un début prometteur…

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Cirkwi, c’est une histoire qui dure depuis quelques années. Il ne s’agit pas là d’une start-up qui débarque sur un marché avec une idée neuve.

Cirkwi, c’est une idée qui naît au Canada en 2011. Benoît Milan, son frère et un ami, ne trouvent aucun site qui répertorie les balades ou les Road Trips. Il décident alors de répondre à leur propre besoin en créant un site leur permettant de partager des itinéraires de balades.

De retour en France, ils créent une entreprise et développent un outil qui permet de créer des balades et y ajouter des centres d’intérêt. Non sans rappeler le concept de Woog dont nous avions déjà parlé sur ce site, ce nouveau fer de lance du tourisme connecté séduit le marché français au fil des années. Le fonctionnement était simple : leur outil reliait toutes les bases de données des institutions françaises entre elles. Cela permettait de regrouper toutes les informations en un point unique sur une plateforme.

Suite à cela, leur entreprise se voit approchée par l’IGN (Institut national de l’information géographique) et plus spécifiquement IGN rando. Leur partenariat dure depuis plus de 7 ans et propose un contenu riche pour les touristes.

Au fil des années, Cirkwi continue de se faire connaître et s’impose petit à petit en France. Les groupes hôteliers, qui y voient une superbe occasion pour promouvoir les activités alentours, se saisissent peu à peu de l’outil développé par Benoît Milan. À ce moment là, Cirkwi était à l’aube d’un changement d’une dimension sans précédente.

Cirkwi : Quelques pas de plus vers le Monde

Avec plus de 85 millions de visiteurs annuels en 2017, la France était la destination touristique la plus privilégiée au monde. Cirkwi, représentait alors une opportunité parfaite pour promouvoir le tourisme. Problème : l’outil ne répertoriait que les bases de données française. L’anglais n’était pas ou peu disponible sur le plateforme.

Les groupes hôteliers, alors de plus en plus nombreux et de plus en plus influents, demandent alors de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des touristes.

Benoît Milan et son équipe se mettent alors en quête d’un moyen pour répondre à la demande. Après quelques recherches, l’idée émerge : Il suffit d’indexer les centres d’intérêt du monde entier !

Le Web est riche et toutes les données nécessaires existent déjà. Alors plutôt que de vouloir relier et intégrer les données dans un outil, autant aller piocher directement à la source de l’information ! De ce concept naît World Is Mine (WIM), un moteur de recherche qui indexe les informations touristiques de monde entier.

World Is Mine… Because data is mine

« On ne duplique pas les données, on indexe le Monde » Benoît Milan

Existe-t-il une meilleure façon de résumer le nouveau concept de Cirkwi que par cette citation ?

Comme le dit si bien Benoît Milan, il n’y a aucun besoin de dupliquer les données. Tout existe déjà. Tout le contenu nécessaire au tourisme est déjà en ligne : sur le site d’une Mairie, d’un département, d’un pays, … En anglais, en français ou en russe, tout existe déjà. Chaque lieu possède une « identité numérique » en ligne. Il faut juste savoir la trouver… l’indexer.

Cirkwi commence alors à développer un robot qui analyse les pages touristiques du monde entier dans toutes les langues. L’objectif étant de chercher les pages nationales, mais surtout les informations locales. Aujourd’hui, ce petit robot parcourt les pages Internet de tous les horizons pour les indexer au cœur du projet World Is Mine (WIM). Avec 4000 pages analysées par minute, pour 90% de réussite, World Is Mine voit sa base d’informations grossir de jour en jour.

Au total, Cirkwi référence aujourd’hui plus de deux millions de points d’intérêts à travers le monde pour plus de 10 millions de pages référencées au total. Et toutes ces informations sont disponibles gratuitement en ligne et accessibles via une carte du monde géante.

Voyage au cœur du WIM de Cirkwi

En se rendant sur leur site ou en téléchargeant l’application pour téléphone, on accède directement au moteur de recherche World Is Mine. C’est ici que toutes les informations touristiques sont disponibles.

Carte chaumont sur loire activités

Le système de fonctionnement est très simple. La carte qui se situe sur la droite permet de naviguer de manière visuelle et ainsi voir tous les centres d’intérêt dans la zone géographique. Cette fonction est très pratique pour rechercher des activités dans des zones plus rurales.

Ensuite, pour les recherches plus précises, une barre de recherche est disponible. Cela permet de cibler directement un lieu en particulier. Ainsi, sans perdre de temps à naviguer entre les publicités ou le mauvais contenu, Cirkwi référence directement les pages les plus pertinentes.

Affichage des recherches pour Chaumont-sur-Loire

Ensuite, il n’y a plus qu’à cliquer sur les différents liens pour être redirigé sur le site !

Enfin, le World Is Mine de Cirkwi propose également un système de filtres et de parcours à thèmes

Trajet personnalisé

Il est alors possible de choisir entre des activités gastronomiques, sportives ou encore optimisées pour les sorties en famille. En dessous, les catégories permettent de choisir des parcours à thème.

En créant un compte sur l’application, il est également possible de sauvegarder ses trajets ou même de créer des collections. À l’avenir, cette fonctionnalité pourrait devenir l’équivalent d’une « carte du monde à gratter » où chaque utilisateur retrouvera les différents parcours touristiques effectués avec WIM.

D’ici quelques années, Benoît Milan espère que le World Is Mine de Cirkwi s’imposera comme la « plus grande bibliothèque de guides touristiques au monde ». Et avec un projet aussi bénéfique pour le tourisme, il y a fort à penser que World Is Mine deviendra un outil incontournable du Tourisme de demain.