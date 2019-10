CORSAIR iCUE 465X RGB : Un choix évident !

1 mois après la sortie du iCUE 220T, CORSAIR nous dévoile son grand frère, le 465X. Il se caractérise par les panneaux avant et latéral en verre trempé. Ainsi que plus d’espace et d’emplacement pour les ventilateurs, RGB bien sûr !

Un refroidissement puissant !

Fourni avec 3 ventilateurs CORSAIR LL120 RGB, promettant une vitesse de rotation de 1500tr/min, et un flux d’air optimisé à l’intérieur de ce boitier, l’air frais circule de façon fluide sur les composants les plus chauds.

De plus, le CORSAIR iCUE 465X peut accueillir 2 ventilateurs supplémentaires de 120 mm ou 1 de 140 mm sur le dessus, et un ventilateur de 120 mm à l’arrière.

Pour les amateurs de watercooling, il est possible de positionner un radiateur de 360 mm en façade à condition de retirer la cage de disque dur ! Au-dessus, un radiateur de 240 mm est intégrable, et à l’arrière un radiateur de 120 mm peut se monter.

Du RGB !

Capable de recevoir 6 ventilateurs CORSAIR RGB, grâce au ICUE Lighting Node CORE inclus, ce boitier brillera de mille feux !

Grâce au logiciel iCUE, et le RGB de votre boitier, ainsi que vos périphériques compatibles, l’ensemble réagiront de façon dynamique à ce qu’il se passe en jeu.

Un montage épuré, propre et évolutif

CORSAIR affirme que les canaux de routage de câble, et les attaches judicieusement placées permettent d’avoir une configuration épurée.

Le 465X peut accueillir jusqu’à 6 lecteurs. La baie 3.5 permet d’installer 2 HDD, tandis que 4 emplacements 2.5 permettent d’avoir 4 SSD dans votre configuration.

Fournis avec 3 filtres à poussière amovibles, situés en façade, au-dessus et en dessous. Vos composants resteront propres pendant quelque temps !

Disponibilité et tarif

Disponible dès maintenant sur la boutique en ligne CORSAIR, et à partir du mois d’octobre chez les revendeurs partenaires, le CORSAIR iCUE 465X RGB est affiché au prix de 124,99 € TTC.

Disponible en version blanche ou noire, le boitier est fourni avec une garantie de 2 ans.