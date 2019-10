Microsoft est à la fois très connu pour son système d’exploitation Windows, mais également pour ses produits physiques destinés à la fois aux professionnels ainsi qu’au grand public. Nous découvrons aujourd’hui la deuxième génération de leur gamme d’ordinateurs ultrafins « Surface Laptop ». Une gamme premium donc le ticket d’entrée s’élève au prix de 1200€ et déclinable en de nombreuses configurations.

Configuration

Processeur : Intel Core i5 8250U – 1.6 Ghz

Intel Core i5 8250U – 1.6 Ghz RAM : 8 Go DDR4

8 Go DDR4 Processeur graphique : Intel® UHD Graphics 620

Intel® UHD Graphics 620 Stockage : 256 Go SSD

256 Go SSD Dimensions : 308,1 x 223,27 x 14,48 mm

308,1 x 223,27 x 14,48 mm Poids : 1.2 Kg

Design / Connectiques

Esthétique

Pour ce qui est du design extérieur global, on se retrouve ici face à une machine respirant le premium tant par ses finitions que par les matériaux utilisés.

Parlons dans un premier temps de l’intérieur de l’ordinateur. Le détail frappant dès l’ouverture est sa finition intérieure majoritairement constituée de tissu Alcantara. Celui-ci apporte une finition premium et est assorti à la couleur d’ordinateur choisi. On y retrouve de nombreux avantages comme le fait que l’ordinateur prendra moins les traces de doigts ou bien le simple confort du contact avec le tissu. Il est également important de préciser que ce tissu apparaît comme très robuste offrant une certaine longévité.

Le reste de la surface disponible (hors écran) est entièrement constitué d’aluminium. Celui-ci propose les atouts de la légèreté et de la solidité tout en participant à l’élégance générale du laptop. Par ailleurs, l’identité de la marque s’inscrit sur le dessus de l’ordinateur par la présence du logo Windows présentant un effet miroir et l’instauration de l’inscription « Microsoft » sur le dessous de la machine. Nous retrouvons 4 patins permettant donc la stabilisation et le maintien de l’ordinateur.







Par ailleurs les dimensions de l’ordinateur (308,1 x 223,27 x 14,48 mm) et son poids de 1.2 kilogramme permettent un transport facile et en fait donc une très bonne machine pour des déplacements réguliers.

Clavier / Touchpad

À l’intérieur de la machine, au milieu de la surface en Alcantara se trouve le clavier. Les Microsoft Surface Laptop se présentent comme des ordinateurs s’adaptant parfaitement aux besoins professionnels, le clavier se doit donc d’être agréable à l’utilisation et sur la durée. On retrouve ici un clavier rétroéclairé blanc avec 3 intensités de rétroéclairage possibles. La course des touches s’avère très confortable à l’utilisation, mais possède surtout l’atout du silence. Cela permet donc une prise de note rapide et confortable au quotidien. Il est cependant à noter que l’ordinateur ne possède pas de pavé numérique du fait de son format compact. De même le touchpad s’avère de bonne qualité en proposant une haute précision et s’étendant à l’horizontale

Connectiques

Nous arrivons cependant à l’un des points critiquables du produit du fait de sa gamme de prix, les connectiques proposées. En effet, celles-ci sont très peu nombreuses, ne proposant qu’un port USB 3.0, une prise Mini DisplayPort, un port jack ainsi que la prise de charge. Nous avons été surpris de ne pas voir de connectique USB-C du fait du prix du produit et de la démocratisation de cette connectique. Il s’agit d’un choix difficilement compréhensible pouvant pénaliser le produit à l’utilisation.

Le système de recharge s’avère quant à lui très pratique du fait de la présence d’une prise de recharge magnétique venant directement se fixer sur le port de charge de l’ordinateur.







Par ailleurs, une fonctionnalité présente est le déverrouillage par infrarouge. En effet, avec la fonctionnalité « Windows Hello » présente, il sera possible de déverrouiller rapidement son ordinateur par reconnaissance faciale et le tout de manière sécurisé.

Un écran fidèle et tactile

L’un des points forts de la Microsoft Surface Laptop 2 est son écran. On retrouve ici un écran IPS de 13.5 pouces au format 3:2. Il s’agit d’un format assez inhabituel sur les ordinateurs portables se présentant généralement au format 16:9 mais formant un véritable atout particulièrement dans les activités bureautiques apportant un véritable confort visuel. L’écran possède également la résolution de 2256 x 1504 pixels offrant une image nette avec des pixels quasiment invisibles. On retrouve sur le contour, des bords d’environ 1 centimètre chacun. Microsoft ne cherche donc pas à faire dans l’ultrafin, mais propose malgré tout un rendu final convaincant. Cet écran a également la particularité d’être tactile offrant une bonne précision générale dans les appuis et s’avérant être un atout en déplacement.

Performances

Concernant les performances générales de la Microsoft Surface Laptop 2, celle-ci est équipée d’un processeur Intel Core i5-8250U couplé à 8Go de RAM et fonctionnant sur la partie graphique du processeur, le stockage étant assuré par la présence d’un SSD NVMe de 256 Go. À l’utilisation, on retrouve une machine très performante avec des démarrages d’applications rapides mais surtout des ralentissements rares. Nous avons expérimenté différentes utilisations comme de la bureautique classique jusqu’à la consultation de contenus 4K ou le démarrage de logiciels lourd. Malgré la présence d’un processeur basse consommation, les applications ne subissaient que peu de ralentissement et l’expérience utilisateur s’avérait excellente. Le refroidissement s’avère par ailleurs bien géré, le ventilateur de l’ordinateur ne s’entendant que peu même en pleine charge.

Pour ce qui est des performances globales en bureautique, nous avons exécuté le logiciel PC Mark 10 permettant d’obtenir des résultats chiffrés à partir d’un certain nombre d’actions comme l’ouverture de programmes etc. Nous avons donc obtenu un score final de 3058 représentant de bonnes performances générales





Pour ce qui est des performances disques, nous avons obtenu des performances de 1643 MB/s en lecture et 820 MB/s. Un résultat classique des SSD possédant la technologie NVMe assurant de bonnes performances globales.

Audio

Pour la partie audio, Microsoft à fait le choix de dissimuler les hauts-parleurs afin d’optimiser le rendu esthétique. En effet, on remarque que les haut-parleurs se situent sous le clavier permettant un son venant directement à l’utilisateur. On retrouve donc un rendu audio optimal, à l’inverse de nombreuses machines les situant sur le dessous. À l’écoute, on remarque que le rendu sonore s’avère équilibré avec des aigus ressortant sans être omniprésent et des basses présente, même si comme de nombreux laptops, celles-ci restent limitées.

Autonomie

L’autonomie des Microsoft Surface s’avère généralement bonne et ce modèle ne déroge pas à la règle. En effet, en utilisation bureautique/multimédia classique, l’ordinateur arrive sans peine à atteindre les 8-9 heures d’autonomie ce qui est tout bonnement excellent. Cela s’explique en partie par les composants présents à l’intérieur. En effet, les processeurs appartenant à la gamme « U » représentent des processeurs faibles consommations. Cette autonomie s’avère excellente pour de l’utilisation en déplacement, permettant de continuer l’utilisation malgré l’absence de prises.

Conclusion

Au final, la Microsoft Surface Laptop 2 s’avère se rapprocher de l’excellence des ultraportables. En effet, celle-ci dispose de nombreux atouts comme particulièrement sa facilité d’utilisation en déplacement ou son écran de grande qualité. Malheureusement, les connectiques assez peu fournies lui feront perdre quelques points. Particulièrement le fait de l’absence d’USB-C s’avérant indispensable dans cette gamme de prix. Malgré cela, on retrouve une machine polyvalente avec peu de compromis qui conviendra parfaitement dans le milieu professionnel et personnel et c’est pourquoi nous la recommandons.

Microsoft Surface Laptop 2 1200 € 8.7 Design 9.5/10

















Ecran 9.5/10

















Son 9.0/10

















Connectiques 6.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Transport 8.5/10

















Expérience Utilisateur 9.5/10

















Points positifs Design Premium

Ecran précis

