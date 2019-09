Nombreuses sont les marques à avoir une réputation dans le milieu de l’audio. Des nouveaux tentent de se frayer un chemin vers la réussite, en innovant ou abordant un tarif ciblé. Mais nous ne nous attendions pas à Microsoft. Pourtant, ils l’ont fait avec le Surface Headphones, un casque à réduction de bruit qui vient concurrencer le Bose Quietcomfort 35 II ou encore Beats Studio 3 Wireless. Ce nouveau casque risque de faire beaucoup de bruit !

Le nouveau casque Surface Headphones

La fabrication de ce Surface Headphones est sobre, rappelant certainement la gamme Surface. Le design est moderne et la finition remarquable. Certains regretterons le manque de folie de Microsoft avec ce tout plastique, mais il a l’avantage d’être pratique dans n’importe quelle situation. Sa finition mat apporte une valeur ajoutée au produit, un gage de confiance. D’autant plus qu’il ne prend pas les traces de doigt. Disponible uniquement en gris, le casque est équipé d’un léger arceau, ni trop épais, ni trop rembourré. Après quelques heures d’utilisation, on en vient à regretter ce manque d’épaisseur sur le haut du crâne.

Le Surface Headphones est confortable, une fois apposé sur la tête. Les coussinets des écouteurs sont, eux, bien rembourrés et englobent toute l’oreille. D’ailleurs, ceux-ci sont profonds et permettent à l’oreille de rentrer entièrement, de quoi s’immerger physiquement. Le casque ne sert pas sur les côtés du crâne et son poids de 300 grammes ne se fait pas ressentir au quotidien. Hormis le défaut de l’arceau, c’est un quasi sans-faute pour le confort.

Gros coup de coeur pour la simplicité d’utilisation. Les commandes du Surface Headphones se trouve sur les faces, grâce une molette et contrôle tactile. Permettant ainsi le contrôle de la musique (Play/Pause et changement). Les molettes, quant à elles, offrent un contrôle absolu du volume audio et la réduction de bruit. En effet, il est possible de réduire ce paramètre pour mieux entendre les bruits environnants. Deux boutons sont également apposés sur le casque. Le premier pour l’allumage et l’apparaisse, et le second pour couper le microphone lors d’un appel téléphonique.

Qualité sonore et réduction de bruit

Après plusieurs heures d’utilisation, on en apprend beaucoup sur la cible du Surface Headphones. Microsoft propose un casque avec un spectre porté sur les basses. En effet, il s’adaptera parfaitement aux musiques électro, rap ou rock. Cependant, sur des mélodies scintillantes et des voix douces, les notes sont plus arriérées. Il faut le savoir, mais ce n’est pas un casque neutre. Utilisé essentiellement pour des séances sportives, il a sû se montrer à la hauteur. Dans les transports en commun, il a pu isoler au mieux les bruits de fonds, même si le Bose QC35 II est meilleur. Le changement possible de la réduction de bruit est optionnel, car inutile sauf en trottinettes ou vélo. Histoire de ne pas se faire renverser sur sa musique préférée.

Autonomie

Dernier point important à notifier, l’autonomie du casque Surface Headphones. Annoncé avec 15h d’autonomie, le casque n’a pas réussi à tenir jusque là. En effet, avec le volume moyen et la réduction de bruit active, le casque s’est tenu éveillé pendant environ 13h. Moins bon que les concurrents ancrés dans ce milieu. Il se recherche via USB-C, un bon point pour ne transporter qu’un seul câble durant ses déplacements.

Conclusion Surface Headphones

Au final, Microsoft arrive sur le marché et propose son premier casque Bluetooth. Sa finition est exemplaire, tout comme son confort pour les oreilles. On apprécie son utilisation et la gestion des commandes via les molettes. La qualité sonore est dédiée à une cible particulière mais reste appréciable dans de nombreuses situations. On regrette seulement le manque de rembourrage dans l’arceau. Son tarif ne lui permet pas d’être le produit de référence. On aimerait le retrouver un peu moins cher, pour vous le recommander à 100%. Mais si vous avez une tablette Surface, ou un ordinateur sous Windows, il offrira une connexion rapide. Le Microsoft Surface Headphones est vendu au tarif de 380€. Mais disponible en promotion sur Amazon !

Commandes tactiles intuitives

Points positifs Les commandes pratiques

Confort

