Nintendo Direct septembre 2019: les principales annonces

Même si l’IFA 2019 a été au cœur de l’actualité la semaine passée, nous ne pouvions pas passer a coté du Nintendo Direct de ce mois de septembre.

Un Nintendo Direct intéressant

En cette période de rentrée, Big N nous a présenté ses prochaines sorties. Comme souvent nous avons le droit à des infos, des annonces et aussi quelques surprises.



Déjà annoncé lors des précédents événements, The Legend of Zelda Link’s Awakening sur Switch se dévoile un peu plus avec sa bande annonce finale. Pour rappel, le jeu sera disponible le 20 septembre. La firme de Kyoto en a profité pour dévoiler un nouvel Amibo.

The legend of Zelda

Autre retour d’un jeu historique, DOOM. Bethesda a annoncé la réédition de Doom 64. Le jeu n’avait pas connu de réédition depuis sa sortie en 1997. Il sortira le 22 novembre 2019 sur Switch.

Doom 64

Autre pilier du jeu vidéo, la saga Dragon Quest va bientôt débarquer sur la console de Nintendo. Dragon Quest XI S Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime. Durant l’événement nous avons pu découvrir la fonctionnalité permettant de jouer à la version originale du jeu en 2D, ou à la version HD. Mais ce n’est pas tout, cette version bénéficiera de nouveaux scénarios, de personnages inédits ainsi que de nouveaux DLC gratuits. La sortie est prévue pour le 27 septembre.

Dragon Quest XI

Toujours dans les jeux d’aventures, difficile de passer à côté de Trials of Mana. Cette version n’est un simple remake, les développeurs promettent un grand nombre de nouveautés. Il faudra attendre le 20 avril 2020 pour partir à l’aventure.

Trials of Mana

De célèbres licences sont de retour

Le dernier Nintendo Direct nous aura également permis de découvrir un nouveau trailer de Luigi’s Mansion 3. Grâce à cette vidéo, nous pouvons découvrir un peu plus le lieu où se déroule l’aventure. La sortie est toujours prévue au 31 octobre 2019.

Luigi’s Mansion 3

Le bien connu Kirby fait également son retour au premier plan. Super Kirby Clash est un jeu en coopération jusque quatre joueurs. Il s’agit, en free-to-play (avec achats intégrés). Une centaine de quêtes sont jouables. Le jeu est déjà disponible.

Super Kirby Clash

Des nouveautés à ne pas rater

Return of the Obra Dinn , est une surprise prometteuse. Son design semble être une probante réussite. Il s’agit d’un jeu d’enquête ou le joueur devra découvrir ce qui est arrivé à l’équipe du bateau Obra Dinn qui a disparu pendant 4 ans.

Return of the Obra Dinn

Les créateurs de Pokémon sont de retour avec une nouvelle licence : Little Town Hero. Cela consolera les déçus des maigres infos du futur jeu pokémon. Little Town Hero est un jeu de stratégie qui est prévu pour le 16 octobre prochain.

Little Town Hero

Pour finir, difficile de passer à travers l’annonce de la sortie d’Overwatch sur Switch. La principale nouveauté de cette version est l’utilisation de la fonction gyroscopique pour utiliser au mieux les fonctions de la console. La sortie est prévue pour le 15 octobre prochain.

Overwatch

Durant le dernier Nintendo Direct, il y a eu d’autres annonces telles que Deadly Premonition, Divinity : Original Sin 2, Rogue compagny, Animal Crossing New Horizon, etc. Bref, le plombier moustachu a encore plus d’un tour dans la casquette.