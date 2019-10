Monkeywi : Start-up française de la protection des données

1 – Bonjour Monkeywi, qui êtes vous ?

Bonjour le Café du Geek ! Je suis un jeune français qui se bat pour la liberté et la vie privée ! Du coup ça a fait un bébé: Monkeywi, le descendant des Monkeys of Wisdom 🙈🙉🙊

2 – À quel besoin répond Monkeywi ?

Nous concevons des accessoires pour protéger votre vie-privée dans un monde connecté et hackable. Il y a 4 ans nous inventions notre cache-webcam qui protège déjà plus de 200.000 utilisateurs ! Nous sortons aujourd’hui un portefeuille contre le piratage de carte bancaire, mais aussi ultra fin et sans cuir. Suivez-nous pour découvrir nos prochains accessoires !

3 – Qu’apportez vous au consommateur ?

Des solutions simples et efficaces pour être protégé des hackeurs ou autres organisations (semi) privée pour vous sentir plus Safe et donc plus libre.

4 – Qui sont vos cibles ? Dans quelle situation utilisent-ils votre solution ?

Nos utilisateurs sont principalement la génération 20/35 ans, responsable et consciente des dangers de l’ère du tout connecté. Monkeywi s’adresse aussi aux professionnels grâce à la personnalisation de nos accessoires. Les entreprises peuvent offrir des accessoires utiles offrant une bonne visibilité et un bon positionnement « allié ».

5- Quel est votre axe de développement sur 1 an et 5 ans ?

D’ici 1 an nous allons sortir de nouveaux accessoires dans la gamme du cache webcam et du Wallet anti hacking. Ces accessoires seront aussi proposés aux entreprises qui cherchent à offrir des accessoires dans l’ère du temps. Sur le moyen terme, nous travaillons sur des solutions hardware et software qui protègent la vie privée des individus vulnérables aux menaces online mais aussi offline.

6 – Qui sont vos concurrents ? Où vous placez vous face à eux ?

Nous sommes concentré sur notre mission: la protection de la vie privée de nos utilisateurs. En faisant abstraction de ce qui existe ou non, nous sommes plus à l’écoute de nos clients.

7 – Quelle technologie semble être pour vous la solution de demain ?

Monkeywi développe actuellement des hardwares déconnectés on-demand afin de protéger vos données mais aussi des applications qui pourraient avoir un superbe impact sociétale. Vous en saurez bientôt d’avantage !

8 – Une bonne journée productive, c’est quoi pour vous ?

Un café ! Du sport tôt le matin. Un autre café ! Gérer l’opérationnel (email, devis, production) le matin. Un dernier café pour travailler sur le développement, les projets l’après-midi.

9 – 3 innovations dont vous ne pourriez vous passer ?

Internet, l’eau chaude et la musique.

10- Une musique qui décrit l’état d’esprit de Monkeywi ?

A Space Odyssey par R.Strauss. Produite en Egypte pendant les révolutions, cette musique suggère la force et l’espoir au travers le chaos et l’oppression puis s’achève par une ligne mélodique très vigilante. Restons conscients des risques pour ne pas perdre notre liberté.

