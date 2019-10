Les écouteurs Adidas FWD-01 font leur entrée dans l’équipement du sportif journalier. Ils suivent la longue lignée des casques intra-auriculaires qui apparaissent tout au long de l’année.

Présentation des Adidas FWD-01

Ces écouteurs Bluetooth reliés intra-auriculaires sont parfaits pour les sessions running ou métro. Ils se portent tel un lacet, discrètement orné de ses trois bandes autour du cou. Le toucher est doux et le son, directement propulsé contre le tympan, nous isole de l’extérieur. Et c’est plutôt bon ça !

Déballage et Contenu

Au déballage, on retrouve une pochette pour ranger ses écouteurs, bien à l’abri. Trois embouts de tailles différentes sont fournis afin d’optimiser le confort et le cordon de charge USB type C.

Utilisation et Confort des Adidas FWD-01

Ces écouteurs, une fois bien calibré, se portent sans se faire ressentir. De plus, le cordon qui les relie est confortable. L’effet tissu, type lacet donne une note sportive. Les commandes main droite se composent de trois boutons. Volume plus, pause /décrocher/ raccrocher et volume moins.

Le bouton main gauche sous l’écouteur commande l’assistant Google. Très utile pour profiter des playlist sur les sites de musique en streaming, sans sortir son smartphone. Cela nécessite cependant d’installer l’application Adidas dédiée au FWD-01.

L’ensemble des boutons se positionnent un peu haut à notre première impression. Mais, lors des cessions de sport, ils tombent naturellement sous la main.

Performances

Le son est bon. Les basses sont profondes et l’éventail sonore des mediums et des aigus est efficace . La tenue dans l’oreille est parfaite. Les aimants permettant de tenir les écouteurs liés une fois pendant s’avèrent indispensable. Le Bluetooth 5.0 se connecte rapidement et reste stable durant son utilisation.

Autonomie

Les écouteurs Adidas FWD-01 sont donnés pour une autonomie de 16 heures. Les promesses sont tenues et réalise un bon score pour des écouteurs sans-fil. La charge par connexion USB type C est relativement rapide. l’appareil se met de lui même en veille afin de s’économiser.

Conclusion Adidas FWD-01

Nous avons trouvé ces écouteurs intra-auriculaires Adidas FWD-01 très réussis. Ils sont bien adaptés à l’oreille, doux et confortables. De plus, la qualité sonore est au rendez vous. Pour moins de 150€, nous recommandons ces Adidas FWD-01, face à Jabra ou autre marque concurrente dans cette gamme de prix.

promo adidas Sport FWD-01 Bluetooth Écouteurs - Gris Nuit Cordon tricoté avec boutons de contrôle faciles à utiliser

Embouts et contours d'oreille interchangeables pour un ajustement parfait