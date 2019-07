Sélection des écouteurs True Wireless de l’été

Se balader avec des écouteurs est toujours plaisant, mais ce n’est pas toujours en accord avec l’environnement. En plus d’offrir une certaine élégance, les écouteurs True Wireless offrent une vraie tenue directement dans l’oreille.

Ces derniers, contrairement aux écouteurs filaires ou dits « sans fil », vous éviteront quelques situations désagréables, comme les marques au soleil, ou même le simple fait que le fil vous colle à la peau.

Une route vers la généralisation du True Wireless

A ce jour, de nombreuses grandes marques se sont investies dans cette nouvelle catégorie d’écouteurs. Étant une technologie assez récente, elle dispose encore d’énormément de possibilités d’évolution. Voyons ce dont on dispose au jour d’aujourd’hui !

Il existe différentes catégories d’écouteurs True Wireless, adaptées pour différents environnements. On retrouvera notamment des écouteurs pour le sport, la détente ou même pour une utilisation plus professionnelle.

Les True Wireless pour sportifs

Résistance à l’eau et à la poussière, tenue à l’oreille, qualité de l’application, du suivi et isolation phonique adaptative seront les points les plus importants

Powerbeats Pro – Beats (249,95 €)

À l’allure très sportive, les Powerbeats Pro tiennent bien à l’oreille. Pas de réduction de bruit actif, mais plus de 9 heures d’autonomie, pouvant être entendue jusqu’à 30 heures avec le boîtier de recharge.

Résistance à l’eau et à la poussière, contour d’oreille ajustable, connectivité sûre et isolation phonique laissant transparaître les bruits environnants, il y a tout ce qu’il faut pour le sport !

Pour en apprendre plus, découvrez notre test sur les Powerbeats Pro.

promo Powerbeats Pro Totalement sans Fil - Noir Ecouteurs haute performance totalement sans fil

Jusqu'à 9 heures d'écoute (plus de 24 heures avec l'étui de charge)

SoundSport Free – Bose (199,95 €)

Les Bose Soundsport Free disposent d’une ergonomie créée pour le sport. Les embouts Sport StayHear+ assurent un confort et une tenue optimale sur de nombreuses heures.

Résistance à la pluie et à la poussière (IPX4), autonomie de 5 heures (jusqu’à 15 heures avec le boîtier) et un audio signé Bose, voici ce que ces écouteurs ont à vous offrir.

Pour en apprendre plus, découvrez notre test sur les Bose Soundsport Free.

promo 408 Commentaires Bose SoundSport Free Écouteurs de Sport sans fil - Noir Entièrement sans fil pour une totale liberté de mouvement. Matériau de construction: Plastique, Silicone

Un concentré de technologies pour une musique au son clair et puissant

The Dash Pro – Bragi (349,00 €)

Les Dash Pro sont un peu les écouteurs du futur… Menu 4D contrôlé par mouvement de tête, contrôles tactiles, réduction de bruit active, traduction des paroles dans plus de 100 langues, elles savent faire quasiment tout !

Certifié IPX7, il résistera à tout type de sport grâce à sa résistance à l’immersion jusqu’à 1m pendant 30 minutes. Ces écouteurs disposent de capteurs de mouvement, permettant un récapitulatif après séance. Stockage interne et 5 heures de batterie (jusqu’à 15 heures avec le boîtier de recharge), vous n’aurez même pas besoin de votre téléphone à proximité pour profiter d’une bonne séance.

Pour en apprendre plus, découvrez notre test sur les Dash Pro.

promo Bragi The Dash Pro, casque sans fil, noir, B1002–01 Alexa avec le nouveau Bragi os 3.1 mise à jour : Montrez des millions de chansons avec Amazon PRIME de la musique, vous profitez de livres audio Audible ou à laisser les dernières informations de votre lire les messages d'préférée

Compatible avec Siri et Google Now

Un son de qualité

On mettra en avant ici la qualité audio, l’isolation phonique, la connectivité, l’autonomie et la latence.

Elite Active 65t – Jabra (199,99 €)

Les Elite Active 65t sont une valeur sûre. Malgré que ces écouteurs True Wireless fonctionnent en mode maître/esclave, ils ont tout pour plaire.

Ces écouteurs ont une qualité audio exceptionnelle, une isolation phonique active qui peut être désactivée (mode écoute extérieure) et une autonomie qui reste correcte avec 5 heures, et jusqu’à 15 heures grâce au boîtier de recharge.

Pour en apprendre plus, découvrez notre test sur les Jabra Elite Active 65t ici.

promo 503 Commentaires Jabra Elite Active 65t Écouteurs Bluetooth 5.0 True Wireless Sport avec le service vocal Amazon Alexa intégré - Bleu Idéal pour les styles de vie actifs : le Jabra Elite Active 65t satisfait à la norme IP56 et résiste à la transpiration et la poussière

Optimisez vos séances d'entraînement : évaluez votre condition physique et vos performances grâce au capteur de mouvements intégrés

Momentum TW – Sennheiser (299,00 €)

Les Sennheiser Momentum TW sont des écouteurs créés pour les audiophiles.

Latence faible (Bluetooth 5.0), Transparent Hearing permettant d’entendre l’environnement autour de soi, 4 heures d’autonomie, certification IPX4. Ils disposent d’une qualité audio signée Sennheiser.

promo 33 Commentaires Sennheiser - Écouteurs Bluetooth MOMENTUM True Wireless Clarté exceptionnelle - Ressentez cette « impression d'y être » grâce à la technologie audio sans fil de Sennheiser, à la pointe du secteur. Profils pris en charge: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Contrôle du bout des doigts - Contrôlez en toute simplicité votre musique, vos appels et votre assistant vocal grâce à la technologie tactile intuitive intégrée aux deux écouteurs

Stylish TWS -1More (101,00 €)

Les 1More Stylish TWS se composent d’une connectivité innovante. Chaque écouteur est indépendant, permettant une écoute sans encombre. On remarquera cependant un léger délai visible à l’œil.



Ces écouteurs ne disposent pas d’isolation phonique active. Niveau audio, on reste sur une qualité correcte pour le prix. Ils disposent d’une autonomie d’environ 6 heures, avec un total de 24 heures grâce au boîtier de recharge.

Pour en apprendre plus sur ces écouteurs True Wireless, découvrez notre test sur les 1More Stylish TWS, ici.

Liberty Air – Soundcore (99,99 €)

Les Soundcore Liberty Air disposent de boutons tactiles, d’une autonomie de 5 heures pouvant être étendue à 20 heures et de la technologie Bluetooth 5.0.

On retrouvera une certification IPX5, mais la tenue ne rendra pas optimisée pour tous les sports.

Environnement professionnel

On cherche ici la qualité du micro, une faible latence, une bonne autonomie et une bonne connectivité pour être sûr de ne pas faire répéter.

Airpods 2 – Apple (179,00 €)

On n’aura pas besoin de parler du grand classique, les fameux Airpods. Ils sont le meilleur choix pour les utilisateurs ne supportant pas les intra.

5 heures d’autonomie, 24 heures avec le boîtier, Fast Charge. Ils disposent aussi d’une puce H1, offrant une connectivité sans failles.

Ils sont bien évidemment le premier choix pour des utilisateurs de produits Apple, offrant une meilleure accessibilité entre les différents produits de la marque.

promo Apple AirPods avec boîtier de charge (Dernier Modèle) Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Evolve 65t – Jabra (299,00 €)

Les Jabra Evolve 65t ont été créés spécialement pour les professionnels.

Ils offriront jusqu’à 5 heures d’autonomie en une charge et jusqu’à 15 heures grâce au boîtier de recharge. Ils offrent une double connexion en simultané, tout en gardant une connectivité fiable.

On retrouvera les différents assistants vocaux accompagnant les écouteurs, ainsi qu’une suppression de bruit de fond (incluant mode Hear Through) et une qualité audio professionnelle. Ils sont compatible avec la majorité des plateformes, outils et logiciels professionnels.

Jabra Evolve 65t UC Une qualité audio professionnelle. De véritables écouteurs sans fil. Qualité d'appel sans fil supérieure grce à la technologie à 4 microphones.

Autonomie prolongée. Toujours connecté. Jusqu'à 5 heures de batterie sur une seule charge, et 15 heures avec l'étui de recharge compact fourni.

Découvrez aussi notre sélection d’enceintes Bluetooth pour l’été, ou encore notre sélection de produits pour la plage et la piscine.