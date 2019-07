Xiaomi est très actif en terme de sortie de produit. Que se soit en smartphone, en montre connectée ou autre. Aujourd’hui nous allons aborder leurs nouveaux écouteurs Mi True Wireless. Comme vous pouvez le constater, la firme chinoise s’est fortement inspirée du produit phare d’Apple.

Think different, think Mi True Wireless ?

Nous avons tous déjà noté la forte ressemblance esthétique entre les deux produits. Xiaomi a décidé d’attaquer de front la marque de la pomme. Est-ce la bonne stratégie ? Seul le temps nous le dira, mais les consommateurs vont automatiquement faire le comparatif. Même s’ils se ressemblent, il y a quand même des différences.

Pour commencer, les Mi True Wireless sont des écouteurs intra auriculaires. Ils se logent donc dans votre oreille, ils ne sont pas seulement posés. De ce fait vous pouvez bénéficier d’une isolation phonique passive.

Autre différence, Xiaomi a doté son modèle de réducteur de bruit actif. Et enfin dernière différence et pas des moindres le prix. Les Mi True Wireless coutent environ 80€ soit 100€ de moins que les AirPods 2.

Design

Comme vous l’avez remarqué, le produit s’inspire du modèle Apple. L’étui de rangement et recharge est très épuré. D’une couleur blanc mat, il s’ouvre par le haut. Sur le dessous du boitier, une prise USB C pour la recharge. La face avant ne comporte qu’une LED d’information. Et enfin sur le côté droit, il y a un bouton pour la synchronisation Bluetooth.

Les écouteurs sont également de couleur blanche, le design est simple sans fioriture. Ils ne sont pas grossiers et une fois en place, ils font discrets. Nous pourrons juste noter un cercle couleur aluminium délimitant la zone tactile de chaque oreillette.

A l’utilisation ça donne quoi ?

En tout premier lieu, il faut bien les resituer, c’est un produit à 80€. Donc il ne faut pas non plus s’attendre à des miracles. Toutefois, ils n’ont pas à avoir un complexe d’infériorité. Ils possèdent de bons arguments.

Leur ergonomie est très bonne, ils se logent parfaitement dans les oreilles. Ils tiennent parfaitement, mais attention nous n’avons pas réaliser d’activité sportive avec ces derniers. Quoi qu’affronter la jungle des transports parisiens trois heures par jour est en soit une activité sportive. Plus sérieusement, nous n’avons ressenti aucune gêne même durant les longues séquences d’écoute. Avec les différentes tailles d’oreillettes en silicone, chacun y trouvera son compte.

L’autonomie du casque est de 3 heures, mais avec le dock de recharge cela s’accroit à 10 heures. Ce n’est pas une autonomie exceptionnelle, nous supposons que cette dernière est impactée par la réduction de bruit active.



Chaque oreillette est équipée d’un capteur tactile offrant différentes fonctions. Une pression longue permet d’activer ou désactiver la réduction de bruit. Sur l’écouteur gauche, une double tape lance l’assistant vocal du téléphone. Une double tape sur l’écouteur droite lance la lecture musicale ou la met en en pause. De la même manière, il est possible de décrocher ou de raccrocher un appel téléphonique. Il n’y a malheureusement aucune fonction pour la gestion du son ou de changement de piste. Dommage !

La qualité son des Mi True Wireless ?

Le son des écouteurs est correct, mais ne vous attendez pas à une restitution de haute volée. Les aigus sont assez effacés, les médiums dominent. Les basses bénéficient de l’effet intra auriculaire et sont assez profondes. Mais attention, ce casque conviendra à la plupart des utilisateurs lambda. Ce qui aurait été sympa c’est d’avoir la possibilité de les régler via un égaliseur. Mais Xiaomi ne propose pas d’application dédiée aux Mi True Wireless, cela viendra peut-être ultérieurement.



Durant le test nous avons pu limiter ce problème grâce aux fonctions avancées de Deezer afin d’avoir un réglage audio un peu plus élaboré. Encore une fois, nous sommes pointilleux sur ce point, mais il n’est en aucun cas rédhibitoire.

Concernant la réduction de bruit active, cette dernière a le mérite d’être présente. Ce n’est pas la meilleure que nous avons pu rencontrer, elle demeure correcte pour sa catégorie.

Conclusion

Même s’ils ne sont pas parfaits, les Mi True Wireless offrent un bon rapport qualité/prix. Ils satisferont les personnes souhaitant des écouteurs True Wireless sans mettre un budget élevé. Le produit est bon, la synchronisation est excellente. Il est doté de fonctions intéressantes comme l’arrêt automatique de la lecture quand vous retirez l’un des écouteurs de votre oreille. Bref, les habitués de Xiaomi ne seront pas déçus.

Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 79,90€.

Xiaomi Mi True Wireless 79,90€ 8.3 Ergonomie 9.0/10

















Autonomie 8.0/10

















Design 8.0/10

















Qualité Son 7.5/10

















Rapport Qualité/Prix 9.0/10

















Points positifs Confort

Rapport Qualité/Prix Points négatifs Pas d'égaliseur

Trop ressemblant aux AirPods