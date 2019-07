Fishing Sim World: Pro Tour – Affrontez les meilleurs pêcheurs !

Amateur ou professionnel, si vous aimez le challenge et souhaitez devenir le meilleur pêcheur au monde, Fishing Sim World: Pro Tour va être le jeu vidéo idéal.

Avant toute chose, découvrez le trailer de cette nouvelle mise à jour !

Un mode carrière complet

Plus de 100 des meilleurs pêcheurs professionnels seront présents dans le nouveau mode carrière. Votre objectif est simple, les battre afin de devenir le numéro 1. Pour cela, le jeu propose de multiples tournois de pêche du bar, de la carpe et du carnassier. Ces victoires vous permettront d’augmenter votre notoriété afin de passer du rang d’amateur à élite et même négocier des contrats avec plus de 50 sponsors. De plus, Fishing Sim World: Pro Tour inclut 29 espèces de poissons, de nouveaux lieux (Lac de Guntersville et Lac Travis) ainsi que des centaines d’équipements.

Un multijoueur amélioré

Au niveau du multijoueur, de nouvelles options ont été implémentées afin de permettre de customiser les matchs en ligne. Il est ainsi possible de modifier les conditions météorologiques, les règles de scores ainsi que les limites de temps. Des tournois en ligne sont aussi disponibles afin de mettre en concurrence les joueurs du monde entier !

Fishing Sim World: Pro Tour est une mise à jour gratuite du jeu Fishing Sim World. Si vous ne disposez pas encore du jeu, celui-ci est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC pour un prix de 19,99€.