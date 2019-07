Une bonne stratégie commercial grâce au marketing mobile !

Qu’est-ce que le marketing mobile ?

Le marketing mobile est une technique qui a pour but d’atteindre une clientèle cible en passant par le biais du téléphone mobile. En imaginant vos campagnes SMS avec Spot Hit, vous allez atteindre vos clients en leur proposant un contenu agréable, localisé et personnalisé. Le message fourni sera informatif et précis. Le marketing mobile fait en effet appel à plusieurs techniques : SMS, MMS, messagerie vocale ou encore e-mailing. Déjà très présent dans le secteur, ce levier est encore en pleine croissance. Vous ne pouvez pas passer à côté, au risque de vous faire devancer par la concurrence.

Pourquoi opter pour le marketing mobile ?

Pour comprendre l’intérêt de se lancer dans le marketing mobile, il faut prendre en considération que presque tous les Français possèdent un smartphone et qu’ils l’utilisent plusieurs fois par jour. Ils l’ont bien souvent toujours sur eux ou l’ont à portée de main toute la journée. Regardez autour de vous et voyez le nombre de personnes qui ont le regard fixé sur leur smartphone ou qui bondissent dès que l’appareil émet le moindre son ! Nous sommes devenus accros à notre mobile et il est devenu un objet incontournable de notre quotidien.

Les utilisateurs privilégient la consultation d’internet sur leur smartphone plutôt que sur l’ordinateur. La tablette est d’ailleurs en très net déclin depuis quelques années au profit des smartphones qui ont des écrans plus grands qu’auparavant. Nous avons notre vie entière résumée dans notre smartphone : musique, compte bancaire, boîte mail, réseaux sociaux, jeux, nous y avons regroupé de nombreuses fonctions et données et il est donc normal qu’il nous soit devenu indispensable. C’est pourquoi la stratégie mobile est maintenant la meilleure façon de faire passer un message à des prospects ou à des clients sans les déranger.

Les commandes se font sur le mobile

En utilisant de plus en plus leur smartphone, les internautes ont aussi développé de nouvelles façons de consommer. Avant, on allumait l’ordinateur pour consulter une boutique en ligne ou pour trouver les informations sur la proximité de magasins. Maintenant, il est très facile de passer commande sur ses sites favoris afin d’obtenir rapidement sa commande, livrée directement chez soi.

Les plateformes d’e-commerce et les entreprises avec boutique en ligne ont travaillé pour proposer des sites ergonomiques et agréables afin de faciliter l’acte d’achat. Même les petits épiciers de votre quartier s’y sont mis ! Il est possible de remplir un panier virtuel dans une boutique puis de passer récupérer ses achats dans le magasin physique : réduction de la perte de temps et économies ont vite séduit les internautes. Les entreprises ont donc un intérêt important à prévoir un site adapté à la navigation sur le mobile.