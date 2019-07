Wolfenstein – Youngblood dévoile son trailer de lancement

Prévu pour le 25 juillet 2019, « Wolfenstein : Youngblood » met en avant son aventure coopérative dans un dernier trailer sanglant et survolté.

Inglourious & Basterds Twins

Issu de la collaboration entre Machine Games, développeur des précédents opus, et Arkane Studios, créateurs des très bons « Dishonored », « Wolfenstein : Youngblood » prend place 19 ans après les événements de « The New Order » et « The New Colossus ». On prend alors les commandes des jumelles Jess ou Soph, filles de ce bon vieux William Joseph Blazkowicz, désormais porté disparu pour des raisons inconnues. Les recherches qu’elles mènent pour retrouver leur paternel vont les mener dans un Paris uchronique, contrôlé par les nazis. Une intrigue loufoque et satirique, qui servira de prétexte pour justifier du massacre de nazis à la pelle.

Classique, nous diriez-vous. Cependant, ce « Youngblood » se démarque de ses aînés grâce à sa mécanique principale : la possibilité de jouer avec un ami. Ainsi, à l’inverse des deux précédents, cette aventure laissera privilégie la coopération entre joueurs pour abattre des vagues colossales d’ennemis. A travers son trailer de lancement, le jeu fait la part belle donc une action frénétique et sans temps morts. Les fans de « Wolfenstein » et de Machine Games sont donc en terrain connu.

Pour ces derniers, une édition Deluxe de « Youngblood » sera disponible et proposera de nombreux bonus cosmétiques, tel que le Pack d’apparence de Cyborg. Celui-ci permet aux protagonistes de se vêtir d’une armure en titane ainsi que d’armes, de couteaux et de hachettes. L’autre atout majeur sera le Buddy Pass, permettant à un ami de jouer avec vous, sans posséder le jeu.

De leur côté, tous les joueurs ayant précommandé l’édition classique recevront de nombreuses armes et tenues issues des précédents « Wolfenstein », tels que :

La veste d’exosquelette de « The New Colossus »

L’exosquelette U.S. Army pour B.J.

Le tuyau et le couteau de « Old Blood »

Un pack d’apparence Seconde Guerre mondiale pour toutes les armes à distance.

Pour rappel, « Wolfenstein : Youngblood » vous permettra d’éliminer des milliards de nazis entre amis dès le 25 juillet, que ce soit sur PC, PS4, One ou Switch.

Pour plus d’informations sur le jeu, rendez-vous sur le site officiel du jeu.