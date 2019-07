Cette année, la marque coréenne a décidé d’annoncer en plus des S10 et S10+, le Samsung Galaxy S10e, un format compact qui cache un bijou de technologie. Bienvenue et voici notre test du Samsung Galaxy S10e !

Voici le Samsung Galaxy S10e !

Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S10e

Sortie : Février 2019

Février 2019 Mesures : 142.2 x 69.9 x 7.9 mm (Longueur x Largeur x Épaisseur)

142.2 x 69.9 x 7.9 mm (Longueur x Largeur x Épaisseur) Poids : 150g

150g SoC : Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 Écran : Dynamic AMOLED de 5.8″ protégé par du Corning Gorilla Glass 5

Dynamic AMOLED de 5.8″ protégé par du Corning Gorilla Glass 5 Stockage : 128 Go (Extensible via Micro SD allant jusqu’à 512Go)

128 Go (Extensible via Micro SD allant jusqu’à 512Go) Mémoire vive : 6 Go

6 Go Caméras arrières : 12+16 Mp

12+16 Mp Caméra frontale : 10 Mp

10 Mp Batterie : 3100mAh rechargeable par USB Type-C ou recharge sans-fil. L’appareil est aussi capable de faire une charge sans-fil inversée.

3100mAh rechargeable par USB Type-C ou recharge sans-fil. L’appareil est aussi capable de faire une charge sans-fil inversée. Emplacement SIM : Double SIM (Nano) ou 1 SIM + 1 carte Micro SD.

Double SIM (Nano) ou 1 SIM + 1 carte Micro SD. Bluetooth : Oui, 5.0

Oui, 5.0 NFC : Oui (SIM)

Oui (SIM) Bandes 4G : 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)

1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) Logiciel : Samsung One UI basé sur Android Pie

Samsung One UI basé sur Android Pie Autre : Port casque présent, haut-parleurs stéréo AKG compatibles Dolby Atmos, capteur d’empreintes sur le bouton d’alimentation, Samsung DEX.

Déballage du Samsung Galaxy S10e

Comme les précédents Galaxy S9 ou Note 8, la boîte du smartphone est toujours « sombre ». À l’avant, nous avons le marquage « S10e » mais également sur le côté. Enfin, à l’arrière, il y a un récapitulatif des caractéristiques techniques et les normes de sécurité.

Avant de la boîte du Samsung Galaxy S10e



Arrière de la boîte du Samsung Galaxy S10e

Dans la boîte, vous y trouverez :

Manuels d’utilisation

Éjecteur SIM

Adaptateur secteur compatible recharge rapide (9V, 1.67A)

Adaptateur USB Type-C vers USB A

Câble 1m USB A vers USB Type-C

Écouteurs AKG en jack

Notices d’utilisation

Chargeur



Adaptateur

Câble de chargeur

Écouteurs

Un design plus que premium !

Le design de l’appareil est globalement très réussi. Comme de nombreux smartphones de nos jours, nous avons ici un design « Verre+Aluminium ». Ce design donne à tout smartphone un côté premium. Notez que les tranches du smartphone sont brillantes et pas mates. Le smartphone est très compact ce qui le rend très agréable à prendre en main au quotidien. Pendant la période de test avec le Samsung Galaxy S10e, il arrive des fois d’avoir des appuis accidentels, mais rien de particulièrement gênant.

Les boutons de volumes sont situés à gauche du smartphone. Nous n’avons pas eu de problèmes avec ces boutons. Ils étaient plutôt agréables à utiliser au quotidien.

Sur la même tranche, nous avons aussi… UN BOUTON BIXBY ! L’assistant n’est pas vraiment utile puisqu’il ne comprend généralement pas nos requêtes contrairement au Google Assistant. Pendant notre test avec le Samsung Galaxy S10e, nous avons essayé de changer les fonctions du bouton, mais hélas, c’était impossible. Nous nous retrouvons donc devant un bouton totalement inutile.

Passons désormais au bouton d’alimentation. Ce dernier est un peu plus gros que les autres étant donné qu’il abrite un capteur d’empreintes. Malheureusement, il se salit facilement et le capteur d’empreintes devient souvent inutilisable. D’ailleurs, ce bouton est beaucoup plus désagréable à utiliser que les autres boutons. Notez aussi qu’il arrive souvent que l’appareil se déverrouille tout seul alors qu’on lui demandait seulement de s’éteindre. En conclusion, il est préférable d’utiliser la reconnaissance faciale que le capteur d’empreintes sous l’écran.

Écran : un membre parmi l’élite.

Si nous devons résumer en un mot l’écran du S10e, ça serait tout simplement : S U B L I M E. En effet, sa dalle Dynamic AMOLED est l’un des meilleurs du marché. L’écran est entièrement visible même en plein soleil. Dans un environnement sombre, l’appareil a une luminosité très faible ce qui est assez rare sur des dalles AMOLED. Ils ont tendance à avoir une luminosité trop élevée quand il fait sombre. Le tactile de l’écran est très réactif, il se rapproche beaucoup de celui que propose l’iPhone, jugé irréprochable. À titre de comparaison, avec un Motorola One Vision, l’écran tactile est beaucoup moins réactif.

Parmi les problèmes des écrans AMOLED, il arrive souvent que la colorimétrie soit mal calibrée d’usine, les couleurs sont généralement trop vives. Ici, ce n’est pas le cas, dès l’allumage de l’appareil, l’écran est parfaitement calibré, les couleurs ne sont pas éclatantes sans pour autant manquer de contraste. Dans les paramètres, il est d’ailleurs possible de régler cela. Nous avons aussi remarqué la présence d’un « mode contenu » qui adapte l’écran selon le contenu. Par exemple, sur Netflix ou YouTube, l’appareil augmente systématiquement la luminosité de l’appareil et même allait plus haut que ce qu’autorise l’appareil au départ. Le mode lecture est désactivé et les couleurs sont aussi beaucoup plus vives. Ainsi, durant nos sessions de visionnage, cela était un régal d’utiliser le Samsung Galaxy S10e.

L’appareil est de plus, compatible HDR 10+ ce qui est un point positif pour l’avenir de l’appareil.

Performances : Très bon sur le papier, mais….

Au niveau des performances, le Samsung Galaxy S10e est équipé d’un processeur propriétaire, l’Exynos 9820. Durant notre période d’essai, nous n’avons pas remarqué de lenteurs particulières. Cependant, One UI, la surcouche du constructeur, a tendance à ralentir les animations et le système en général ce qui rend vite désagréable son utilisation. L’appareil n’a cependant aucun problème sur les jeux vidéos.

À titre indicatif, voici le score Antutu du Samsung Galaxy S10e !

La mémoire vive est elle aussi bien optimisée. Peu d’applications se sont relancées et même si cela devait se produire, le Galaxy S10e est tellement performant qu’il n’y a quasiment pas de temps d’attente pour la réouverture d’une application.

Autonomie du Samsung Galaxy S10e

Pendant la rédaction de ce test, nous avions eu beaucoup de mal à juger de son autonomie. En utilisation quotidienne, l’appareil propose une autonomie… Aléatoire. Cependant, celle-ci dépend de beaucoup de facteurs. Au début, nous avions utilisé deux cartes SIM pour tester sa connectivité. Un soir, sur le chemin du retour, dans le RER B, l’appareil a perdu en l’espace de 30 minutes, plus de 70% de sa batterie. Nous précisons que les données cellulaires étaient activées et que l’appareil était en veille.

L’appareil propose plusieurs modes d’économie d’énergie !

Au contraire, sur une session de film, avec le mode avion activé, l’appareil n’a que consommé 2% de sa batterie pour 40-50 minutes de visionnage avec une luminosité assez haute. Nous en concluons donc que le double SIM consomme énormément de batterie sur cet appareil. Sur une même utilisation, certains jours, il était nécessaire de le recharger plusieurs fois dans la journée, et d’autres fois, le smartphone était capable d’assurer une autonomie pour la journée.

Plus généralement, il est souvent nécessaire de recharger plusieurs fois l’appareil dans la journée. La recharge se fait par le port USB Type-C en recharge rapide (~1H) ou alors via la recharge sans-fil. Notez de plus qu’il propose aussi une recharge sans-fil inversée qui vous permet de recharger tout autre appareil compatible Qi. Seulement, vu le peu d’autonomie que vous avez avec cet appareil, la fonction est plutôt inutile.

Voici la recharge sans-fil inversée avec le Samsung Galaxy S10e

One UI : Un « ralentissement général » volontaire ?

Durant notre test du Samsung Galaxy S10e, nous avons remarqué que l’appareil avait tendance à avoir des ralentissements même avec son Exynos 9820. Cela ressemble à un ralentissement général, beaucoup d’applications étaient beaucoup moins performants que d’autres smartphones milieu de gamme comme le Xiaomi Mi A3.

Malgré cela, nous avons tout de même apprécié le design de la surcouche en général. Les paramètres sont plutôt bien organisés. L’interface est aussi bien optimisée pour son utilisation à une main.

« Ustensile de cuisine »



Cependant, il est dommage que le smartphone vienne avec de nombreux services Samsung que nous ne pouvons pas supprimer. Même dans la caméra, Samsung propose Bixby Vision et AR Emoji que nous ne souhaitons pas utiliser, mais qu’on ne peut pas supprimer du smartphone. Il existe aussi le Samsung Theme Store etc…

Photo avec le Samsung Galaxy S10e

Étant donné que le Samsung Galaxy S10e donne l’apparence à une version « Lite » des autres Galaxy S10, on pourrait croire que sa qualité photo est inférieure. Pourtant, sur des centaines de clichés, une grande majorité était réussie.

Plusieurs modes sont mis à disposition pour les utilisateurs. Voici des échantillons.

Ultra grand angle

Le mode grand angle fonctionne plutôt bien, cependant, il y a un effet « Fish-eye » assez dérangeant.

Mode Nuit

Le mode nuit lui fonctionne à merveille, durant notre test avec le Samsung Galaxy S10e, il y a eu peu de ratés avec ce mode. Ce mode n’est pas là pour réduire le grain numérique en faible luminosité, mais ressemble plutôt au NightSight que propose le Google Pixel 3

Mode Instagram

Pendant sa conférence de présentation, Samsung a présenté le « mode Instagram » intégré directement dans l’application appareil photo pour profiter de toutes les capacités de l’appareil dans Instagram. Vous pouvez aussi faire des stories. Malheureusement, malgré ce partenariat avec Instagram, l’appareil photo n’est toujours pas aussi optimisé que ce que propose l’iPhone.

Vidéo avec le Samsung Galaxy S10e

Les vidéos prises avec le Samsung Galaxy S10e sont plutôt corrects. Vous avez le choix entre de l’HD, du Full HD 30 et 60 IPS et de l’UHD 30 et 60 IPS. À notre regret, comme de nombreux smartphones, la stabilisation n’est pas aussi bonne que ce que peut proposer un iPhone actuellement.

Avec la caméra frontale, tout change. Pendant l’enregistrement, la voix est décalée par rapport à l’image ce qui est très pénalisant surtout dans ce tarif.

Audio et micro

Les haut-parleurs du Samsung Galaxy S10e sont signés AKG. De ce fait, le son est excellent. Les basses sont présentes, le niveau sonore est très haut sans pour autant être saturé. Le son sort par le biais de deux haut-parleurs, un en bas et l’autre est celui dédié pour les appels. C’est pourquoi le smartphone est également compatible Dolby Atmos ce qui était un gros atout.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S10e est un très bon smartphone, mais pénalisé par son logiciel qui empêche son exploitation complète. Son format compact est très agréable en main ce qui peut faire la différence avec les Samsung Galaxy S10 par exemple.

Samsung Galaxy S10e 533€ 8 Design 10.0/10

















Écran 10.0/10

















Autonomie 4.0/10

















Performance 8.0/10

















Logiciel 4.0/10

















Caméra 8.0/10

















Audio 10.0/10

















Connectivité 10.0/10

















Points positifs Très bon son compatible Dolby Atmos

Très bel écran

Appareil photo correct

Simplicité d'utilisation

Port Jack Points négatifs Autonomie faible

Ralentissement général

Capteur d'empreintes sur le bouton d'alimentation Acheter sur Amazon