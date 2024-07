Test – Jabra Elite 10 Gen 2 et Jabra Elite 8 Active Gen 2 : des écouteurs pour toutes les occasions

Les écouteurs sans fil sont devenus des incontournables du quotidien. Ils offrent liberté de mouvement et qualité sonore. Parmi les modèles populaires, Jabra se distingue par sa gamme Elite. Aujourd’hui, nous testons les Jabra Elite 10 Gen 2 et Jabra Elite 8 Active Gen 2. Quels sont leurs points forts et leurs faiblesses ? Découvrons-le ensemble.

Ergonomie et design des Jabra Gen 2

Les Jabra Elite 10 Gen 2 et Jabra Elite 8 Active Gen 2 se démarquent par leur design élégant. Les Elite 10 adoptent un style sobre et minimaliste. Leur boîtier est compact, facilitant leur transport. Les écouteurs sont fournis avec des embouts de différentes tailles, assurant un ajustement parfait pour tous. Les Elite 8 Active, quant à eux, sont conçus pour les sportifs. Leur design robuste et leur revêtement antidérapant garantissent une stabilité optimale même lors des entraînements intensifs. Les deux modèles incluent un boîtier de charge, un câble USB-C, et un guide d’utilisation.

Elite 10 Elite 8

Gen1 à gauche / Gen2 à droite

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Voici les principales caractéristiques techniques des Jabra Elite 10 Gen 2 et Jabra Elite 8 Active Gen 2 :

Bluetooth multipoint 5.3

Etui connectable en Bluetooth LE Audio

Résistance à l’eau (IP68 / IP54 pour l’étui)

Réduction active du bruit (ANC)

Dolby Audio, Audio Spatial codecs AAC, SBC

Autonomie de 8 heures (jusqu’à 32 heures avec le boîtier)

Compatibilité avec les assistants vocaux (Siri, Google Assistant)

Les fonctionnalités incluent une connexion multipoint permettant de se connecter à deux appareils simultanément. Les commandes sur les écouteurs facilitent la gestion de la musique et des appels. La réduction active du bruit (ANC) ajuste le niveau de bruit ambiant, offrant une immersion sonore exceptionnelle. Par ailleurs, la détection intra-auriculaire met en pause la musique automatiquement lorsque vous retirez un écouteur.

La qualité sonore des Jabra Elite

La qualité sonore des Jabra Elite 10 Gen 2 est remarquable. Les basses sont profondes, les médiums sont clairs et les aigus sont nets. La réduction active du bruit est efficace, supprimant les bruits environnants. Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 offrent une expérience sonore similaire à la Gen 1, avec une amélioration de la réduction de bruit. Les deux modèles supportent le codec AAC, garantissant une excellente qualité audio sur les appareils Apple.

L’autonomie

L’autonomie est un critère crucial pour les écouteurs sans fil. Les Jabra Elite 10 Gen 2 offrent jusqu’à 8 heures d’écoute continue avec ANC activé. Le boîtier de charge permet trois recharges complètes, portant l’autonomie totale à 27 heures ANC activé. Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 présentent des performances similaires. Egalement, le boîtier fournit également trois recharges supplémentaires. La charge rapide offre 1 heure d’écoute avec seulement 5 minutes de charge.

L’application Jabra

L’application Jabra Sound+ est disponible sur iOS et Android. Elle permet de personnaliser l’expérience utilisateur. Vous pouvez ajuster l’égaliseur, choisir le niveau de réduction du bruit, et configurer les commandes. L’interface est intuitive et facile à utiliser. Par ailleurs, l’application propose également des mises à jour de firmware. Cela garanti des écouteurs toujours à jour. Les Jabra Elite intègrent une fonction de préréglages et de personnalisation qui adapte le profil sonore à votre audition. L’application est identique que celle testée pour les Gen 1.

Différences entre la Gen 1 et la Gen 2

Les Jabra Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2 apportent des améliorations par rapport à la Gen 1. Le nouveau boîtier est compatible avec les connexions USB-C et peut se brancher sur divers appareils comme les avions, les téléviseurs ou les tapis de course. Cette connectivité avancée permet une utilisation polyvalente et pratique. Les performances de la réduction de bruit et de l’autonomie ont également été améliorées, offrant une expérience utilisateur supérieure.

Gen2 à gauche / Gen1 à droite

Conclusion

Les Jabra Elite 10 Gen 2 et Elite 8 Active Gen 2 se distinguent par leur design, leurs fonctionnalités et leur qualité sonore. Ils répondent aux besoins des utilisateurs exigeants, qu’ils soient sportifs ou mélomanes. Leurs améliorations par rapport à la première génération sont notamment sur le boitier. Ainsi, il offre ainsi une expérience plus polyvalente. Si vous recherchez des écouteurs sans fil polyvalents et performants, ces modèles sont des choix excellents.