Corsair fait le plein de promotions pour les fêtes de Noël

À l’occasion des fêtes de Noël, vous recherchez sûrement des cadeaux à faire à vos proches, notamment des gamers. La marque Corsair, très connue en tant qu’accessoiriste PC, propose des produits phares en promotion. Faites le plein de bonnes affaires avec ces promotions, en voici une petite compilation !

Casque HS65 Wireless Blanc, un casque sans-fil a moins de 100€ !

Initialement proposé à 135€, le casque Corsair HS65 Wireless est proposé maintenant à 99€ pour les fêtes de fin d’année. Proposé en deux coloris, vous pourrez choisir entre un classique noir ou un blanc élégant. Dans tous les cas, vous vous retrouverez avec un casque de haute qualité, proposé à un prix plus contenu que d’habitude. Ce casque est un casque gamer, certes, mais surtout un casque micro. Il est équipé d’un microphone sur le côté gauche. Par ailleurs, vous pourrez le connecter à votre ordinateur via du Bluetooth, ou un petit adaptateur sans-fil, permettant une connexion en 2.4 GHz.

Retrouvez le casque HS65 Wireless en promotion sur le site de Corsair juste ici :

iCUE LINK H100i RGB, un watercooling tout en blanc

Petit passage par les composants de PC dans cette sélection de promotions proposées par Corsair. Dans sa hotte de Noël de promos, la marque propose son iCUE LINK H100i RGB en promotion, pour le placer sous la barre des 200 €. Ce refroidisseur propose un radiateur de 240 mm, et deux ventilateurs pour l’aération. Il est possible de passer sur une version en 360mm de radiateur, mais cela sera plus onéreux logiquement. Avec ce prix de 194,90€ pendant les promotions de Noël, c’ets une très bonne option pour ajouter une touche de blanc à votre configuration.

Retrouvez le iCUE LINK H100i RGB en promotion sur le site de Corsair juste ici :

Souris MMO RGB DARKSTAR Wireless, une très bonne souris en promotion

La souris MMO RGB DarkStar Wireless est en promotion en cette fin d’année également. Ce sont 40 euros d’économie qui sont proposés pour baisser le prix à 130 €. Cela reste onéreux, mais si vous êtes un fidèle joueur de MMO, cette souris peut être un vrai must-have. Elle dispose de 15 boutons programmables, ce qui sera très pratique pour activer rapidement différentes actions en jeu. Elle propose la technologie Slipstream Wireless, qui permet de connecter plusieurs appareils, à partir d’un seul dongle branché à votre ordinateur. Pour ce prix de 130 € au lieu de 170 €, c’est une bonne occasion de se faire plaisir pour Noël !

Retrouvez la souris MMO RGB DARKSTAR Wireless en promotion sur le site de Corsair juste ici :