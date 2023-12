TEST – Corsair HS80 Max Wireless, le casque ultime pour les gamers ?

Un des accessoires les plus en vogue ces dernières années chez les gamers, ce sont les casques micro dédiés. Ces produits permettent de disposer d’une meilleure spatialisation du son, pratique dans les FPS. Le microphone embarqué sur le casque évite un gros microphone installé sur l’ordinateur. Toutefois, ce marché, intéressant pour les consommateurs, est assez vaste. Dans le segment du haut de gamme, on retrouve le Corsair HS80 Max Wireless, mais est-ce une bonne référence à acheter ?

Notre avis en bref sur le Corsair HS80 Max Wireless

Ce casque est sur le segment le plus élevé des casques micro gaming. À 189.99 €, c’est un tarif élevé qui permet d’acquérir ce produit. Cependant, la qualité de ce casque, dans les matériaux, la qualité du son ou la qualité du microphone justifient ce prix. Couplé à un logiciel iCue très bon, c’est un super casque proposé par Corsair, encore plus avec les promotions de fin d’année.

Design et Hardware du Corsair HS80 Max Wireless

Le Corsair HS80 Max Wireless s’assume dans un design franchement très premium. L’architecture du casque se fait autour d’une boucle unique en matériau renforcé sur l’extérieur, mais mou sur l’intérieur. Cela vous permet d’avoir quelque chose de très résistant au choc, qui ne viendra pour autant pas appuyer sur votre crâne à l’utilisation. C’est un élément très important d’ailleurs.

Côté caractéristiques techniques, on se place sur des drivers audios de 50 mm. La réponse en fréquence est très classique, en 20 Hz et 20 KHz. Le microphone intégré est omnidirectionnel. Le casque en lui-même mesure 200mm en longueur, 97mm en largeur et 183mm en hauteur. Et enfin, le poids total est de 382 g, ce qui est dans une tranche vraiment profitable pour un confort optimal pour une bonne qualité sonore.

Qualité audio

La qualité audio de ce casque est bluffante. Plutôt habitué à des jeux types FPS, la spatialisation est une chose, mais la qualité est un point tout autant important. Et là, les deux sont réunis. On retrouve une qualité qui nous indique précisément les éléments du jeu pendant une partie. Sur Valorant ou Fortnite, où les bruits sont nombreux, on peut percevoir la distinction entre ceux-ci, ce qui n’est pas toujours le cas.

Nous parlions de spatialisation plus tôt, et c’est un point que nous souhaitions aborder. Dans les jeux type FPS, il est important de pouvoir distinguer clairement si votre adversaire est devant ou derrière vous. C’est la base, on l’admet, de la simple stéréo le permet. Toutefois, ici, c’est un peu plus détaillé, au point que l’on puisse percevoir à quelques degrés près la position de l’ennemi ou autre élément du jeu. C’est super pour le gaming, et c’est vraiment ce que l’on attend d’un tel produit, donc sur ce point, le Corsair HS80 Max Wireless fait un sans-faute.

Microphone intégré du Corsair HS80 Max Wireless

Le microphone intégré à ce casque est à la fois ergonomique sur son design, mais aussi très bon dans sa qualité de retranscription. Pour le premier point, le design, celui-ci est bien pensé afin de lier l’utile à l’agréable. Il peut être dérangeant d’avoir en permanence une grande tige face à soit quand bien même, nous ne souhaitons pas utiliser de microphone. Ici, vous pouvez rabattre le microphone vers le haut, ce qui l’éloignera de votre vue certes. Mais quand vous êtes en vocal avec des amis, cela permet aussi de rendre muet votre microphone. C’est super pratique afin de se mute très rapidement, et éviter que nos contacts entendent une moto qui passe à 100 à l’heure dans la rue par exemple.

Au-delà de cette ergonomie de conception, la qualité en elle-même est vraiment top. Que ce soit via Discord, ou pour enregistrer des vidéos TikTok et autres, c’est super. Bien sûr que cela ne remplacera jamais un microphone sur pied, qui coûte le prix total du casque. Toutefois, c’est une bonne base sonore pour juste jouer avec des amis, sans investir des milliers d’euros.

Autonomie

Comme le précise le nom de ce Corsair HS80 Max Wireless, celui-ci fonctionne sur batterie. Cela signifie qu’il y a une notion d’autonomie et de recharge qui intervient. Ici, l’autonomie tient aux environs des 50 à 60 heures consécutives via la connexion 2.4 GHz. Ce mode de connexion permet d’assurer une plus grande stabilité du flux, mais aussi une meilleure qualité (cela reste tout de même négligeable). Vous pouvez aussi passer par un mode Bluetooth, qui sera cependant un peu moins qualitatif, mais beaucoup moins énergivore. Dans ce cas de figure, vous pouvez tenir à peu près le double en autonomie, donc il faudra choisir entre autonomie et stabilité de la connexion.

Qui dit batterie, dit ainsi recharge, et sur ce point, c’est également super. La recharge se fait via un port USB-C, et peut se faire avec le câble fourni dans la boîte. Une autre solution, c’est aussi d’utiliser un simple chargeur USB-C que vous utilisez pour tous les appareils que vous pouvez avoir chez vous. Il est tout à fait possible de recharger votre casque tout en jouant, sur ce point c’est donc parfait.

Conclusion

Le casque Corsair HS80 Max Wireless est une vraie crème dans ce marché. En proposant un software simple à utiliser, un design soigné et réfléchi, le produit qui en résulte est excellent. C’est l’un des rares casques qui ne nous est pas fait mal sur le dessus du crâne après plusieurs heures de jeu. Cela peut sembler simpliste, mais c’est un réel point fort, en plus de la qualité sonore et autres points qui font la force de ce casque. Nous le recommandons vraiment, encore plus quand il est en promotion !

