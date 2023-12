Retour Euphorique de DRAGON BALL : Sparking! ZERO après 15 ans d’absence !

Pour les adeptes de la série de jeux d’arène célèbre dans le monde entier, préparez-vous à repartir sur le terrain de combat ! Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. annonce le retour triomphant du célèbre DRAGON BALL : Sparking! ZERO après une pause de 15 ans !

Un nouvel opus de Dragon Ball qui promet des combats épiques

Prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, DRAGON BALL : Sparking! ZERO marque le premier retour de la série depuis BUDOKAI TENKAICHI 3, sorti en 2007 sur PlayStation 2. Les fans de l’époque, et les nouveaux arrivants, auront l’opportunité de vivre des combats d’une ampleur épique dans des arènes aux graphismes exceptionnels et aux décors destructibles !

En effet, ce nouveau chapitre offre une expérience de jeu en 3D revigorante. C’est un jeu qui promet d’aller au-delà des limites des jeux de combat d’arène et d’utiliser pleinement la puissance de l’Unreal Engine 5 pour offrir une expérience visuellement époustouflante et immersive.

Un retour aux origines, mais avec une touche moderne

Même s’il s’agit de la suite de la série BUDOKAI TENKAICHI, DRAGON BALL : Sparking! ZERO réintègre à la franchise son nom japonais d’origine, là où le premier DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI s’appelait DRAGON BALL Z : Sparking ! De plus, une bande-annonce de lancement est déjà disponible pour égayer votre curiosité

Avec ce nouvel opus, Bandai Namco Entertainment entend perpétuer l’héritage de la franchise tout en apportant de nouvelles fonctionnalités rendues possibles grâce à une technologie innovante, résultant en une expérience de jeu d’anime extrêmement immersif. Le PDG de Bandai Namco Europe, Arnaud Muller, a exprimé son enthousiasme, se déclarant « heureux d’amener l’une des franchises de jeux DRAGON BALL les plus appréciées vers de nouveaux sommets ».

Mise à niveau ou non, cette nouvelle version est prometteuse ! Alors, prêts à faire « trembler la terre, éventrer les cieux » à nouveau ?

N’hésitez pas à partager vos attentes, vos souvenirs de la série originale ou simplement transmettre votre excitation pour le prochain DRAGON BALL : Sparking! ZERO.

Restons connectés pour plus d’informations et préparez-vous pour un combat post-apocalyptique !