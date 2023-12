Square Enix ressuscite la série Mana : Un retour épique à l’horizon !

Chaud devant, gamers ! Square Enix a annoncé durant les Game Awards une nouvelle excitante pour les accros d’action-RPG : le retour de la série Mana après quinze ans d’absence. Le nouvel épisode intitulé Visions of Mana est prévu pour 2024 et sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC.

Dévoilé lors des Game Awards

Si vous ne connaissez pas encore Visions of Mana, préparez-vous à embarquer dans un voyage épique qui vous plongera aux racines de la série Mana en tant que Val, le gardien des âmes. Dans ce nouvel opus, vous devrez protéger votre amie d’enfance désignée comme offrande du feu et voyager jusqu’à l’Arbre de Mana pour renouveler le flux de mana.

Nouveau gameplay immersif

Les fans de la première heure et les nouveaux joueurs découvriront des combats en temps réel en 3D et exploreront un univers fantastique regorgeant d’ennemis et monstres, dont les fameux lapyns. Le tout dans des environnements à couper le souffle qui mêlent forces de la nature et esprits élémentaires.

Square Enix, un retour aux racines avec une touche moderne

Depuis son premier épisode en 1993, la série Mana séduit par ses mondes magnifiques, ses personnages attachants et ses histoires féeriques. Visions of Mana conserve ses racines tout en offrant de nouveaux personnages, histoires et mécaniques de gameplay. Les graphismes ont été revitalisés par Airi Yoshioka et la bande-son envoûtante est signée par Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito et Ryo Yamazaki.

Les fans devront patienter jusqu’à 2024 pour s’embarquer dans cette nouvelle aventure épique. Pour vous faire patienter, un aperçu de ce nouveau monde est disponible grâce à une superbe illustration de l’artiste HACCAN. On peut y admirer le célèbre Arbre de Mana et de nombreux personnages que vous aurez l’occasion de rencontrer.

Êtes-vous prêts à accepter le défi ? Exprimez votre anticipation et partagez cette nouvelle avec vos amis gamers !