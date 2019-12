Véritable institution du J-RPG cette saga de Square Enix ne déçoit jamais ses fans. Les aventures sont souvent prenantes et dépaysantes. Aujourd’hui nous allons vous présenter la version ultime de Dragon Quest XI S sur Nintendo Switch. En route pour l’aventure !

Prêt à braver le danger

Dragon Quest XI S et l’aventure vous appelle

Pour éviter tout spoiler sur cette fabuleuse épopée, nous ne vous divulguerons pas les détails de l’histoire. Mais voici le pitch de départ. Le joueur incarne un jeune homme habitant le petit village de Caubaltin. Mais alors qu’il vient tout juste de passer à l’âge adulte suite à une tradition ancestrale de son village. Il découvre avec stupeur qu’il est le héros légendaire appelé « l’éclairé ». Et que son destin est de sauver le monde du chaos. Pour cela il part en direction de l’Yggdrasil un arbre de vie magique. Et il sera rapidement accompagné par de précieux acolytes.

L’aventure c’est mon dada !

De précieux partenaires

Fight !

Le J-RPG à la sauce Square Enix

Sorti l’année dernière sur PS4 et PC, cette nouvelle version édition ultime va vous offrir une quête colossale. Et comble du bonheur en nomade de quoi égayer vos temps transports quotidiens. Ce fut d’ailleurs notre cas, le jeu a été testé sur la dernière Switch Lite de Nintendo. Bon soyons honnête ceux qui ont bouclé l’aventure sur les autres supports ne reviendront certainement pas sur cette version.

Les différentes nouveautés offertes bien qu’intéressantes seront moins savoureuses si le scénario est déjà connu à l’avance. Les principales différences sont : la possibilité de basculer d’un jeu en 3D dans sa version en total 2D à l’ancienne. La bascule se fait dans les églises au moment des sauvegardes. Vous ne pouvez pas le faire à la volée.

A l’ancienne

Autre nouveauté, la nouvelle quête annexe Chronopolis qui se déroule uniquement dans un mode en 2D. Cette version de Dragon Quest XI S propose également de nouveaux pans de scénario, afin de mieux cerner l’histoire des différents personnages. Il y a encore d’autres améliorations, mais nous ne devions en retenir qu’une c’est la présence des voix japonaises et des musiques orchestrales.

Chronopolis

Au niveau réalisation cela donne quoi ?

Bien évidemment, la réalisation graphique est en deça de la version PS4, les textures sont moins précises et l’alising est plus présent. Mais qu’importe le jeu reste beau et se n’est pas ce que l’on cherche dans Dragon quest XI S.

L’animation est sans faille, aucune chute de framerate ne sait ressentir pendant nos parties.



Une petite ballade insulaire

Easy Rider

He’s on fire

Venons en à une des forces du titre, sa bande-son, elle est sublime. Les musiques de Kôichi Sugiyama ont bénéficié d’un traitement orchestral très réussi. C’est un régal !

La jouabilité quand a elle est également au top, vos personnages répondent parfaitement à la moindre sollicitation. Pour résumer, la réalisation est d’excellente facture.

Promenade dans les bois

Un futur takoyaki !

Boutique

Conclusion

Pour conclure, nous ne pouvons que vous recommander ce jeu. Avec lui vous partez pour des dizaines d’heures d’aventures. Bref Dragon Quest XI S est une pépite pour tous les amateurs de J-RPG. Les Nintendo Switch et Switch Lite possèdent un nouveau must have dans leur ludothèque.