God of War Ragnarök : Un DLC gratuit arrivera le 12 décembre !

Bonne nouvelle pour les fans et joueurs de God of War Ragnarök ! Sony Santa Monica a récemment annoncé lors des Game Awards qu’un nouveau DLC gratuit sera lancé sur PS4 et PS5 le mardi 12 décembre 2023.

Pour information, un DLC (ou DownLoadable Content) n’est autre qu’une extension du jeu de base. Ce DLC se déroule après la bataille finale de God of War Ragnarök et met en vedette Kratos et Mimir. Ces derniers iront à la conquête de donjons infestés de monstres.

D’ailleurs, le jeu comportera des éléments roguelike comme le fait qu’à sa mort, Kratos se réveillera devant les portes du Valhalla pour tenter à nouveau sa chance.

Un cadeau de la part des développeurs de God of War

Sony explique sur son blog qu’ :

A chaque tentative, vous apprendrez et vous vous adapterez aux défis que le Valhalla a à vous offrir. Plus vous vaincrez, plus vous gagnerez des ressources qui pourront être consacrées à des améliorations permanentes qui affecteront à la fois Kratos et même le Valhalla lui-même.

D’après l’animateur des Game Awards, Geoff Keighley, l’annonce du DLC gratuit est un cadeau à la communauté de la part des développeurs de God of War.

Voici la bande-annonce du jeu !

En tout cas, ce DLC à venir approfondira une nouvelle partie de l’histoire de Kratos. La description YouTube de la bande-annonce indique : « Embarquer avec Kratos au Valhalla pour un voyage profondément personnel et réfléchi vers un avenir qu’il n’aurait jamais cru possible ». Selon Engadget, cela pourrait suggérer que l’extension mènera au prochain jeu de la série.

Côté gameplay, les joueurs n’auront à disposition qu’un bouclier et un chemin Spartan Rage à chaque épreuve. Des avantages temporaires pourront néanmoins être débloqués au fur et à mesure de la progression du joueur dans le jeu. Par ailleurs, les joueurs pourront choisir entre cinq niveaux de difficulté et ils auront également accès à un large éventail d’options d’accessibilité.