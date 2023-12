Les meilleurs VPN du moment : notre comparatif 2023

Un VPN (Virtual Private Network) est un service qui permet de créer un tunnel sécurisé entre votre appareil et un serveur distant, afin de protéger votre vie privée, de contourner les restrictions géographiques et de profiter d’une meilleure vitesse de connexion. Il existe de nombreux VPN sur le marché, mais tous ne se valent pas. Pour vous aider à choisir le meilleur VPN pour vos besoins, nous avons comparé les principaux critères de qualité, tels que la sécurité, la performance, le prix, le nombre de serveurs, la compatibilité et le service client. Voici notre sélection des meilleurs VPN du moment.

ExpressVPN : le meilleur VPN toutes catégories

ExpressVPN est sans doute le VPN le plus populaire et le plus performant du marché. Il offre une sécurité optimale, avec un chiffrement AES 256 bits, une politique de non-conservation des logs, un kill switch, une protection contre les fuites DNS et IPv6, et un test de vitesse intégré. De plus, ce VPN dispose de plus de 3000 serveurs dans 94 pays, ce qui lui permet de débloquer facilement les contenus géo-restreints, tels que Netflix, Hulu, BBC iPlayer, etc.

Il offre également une vitesse de connexion élevée, sans limite de bande passante ni de données. Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation et des appareils, tels que Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Fire TV, etc. Par ailleurs, il propose une interface simple et intuitive, ainsi qu’un service client réactif et disponible 24/7 par chat en direct ou par e-mail. Il offre une garantie de remboursement de 30 jours, ainsi qu’une offre spéciale de 3 mois gratuits pour un abonnement d’un an.

Son seul défaut est son prix, qui est assez élevé par rapport à la concurrence. ExpressVPN coûte 12.95 dollars (soit 11.87 euros) pour un abonnement d’un mois, 6.67 dollars (soit 6.11 euros) par mois pour un abonnement de 12 mois avec les trois mois gratuits (cette offre spéciale peut cesser à tout moment). Sans oublier, l’abonnement de 6 mois à 9.99 dollars par mois, soit 9.16 euros par mois.

NordVPN : le meilleur VPN pour la sécurité

NordVPN est un VPN qui se distingue par son niveau de sécurité exceptionnel. Il utilise un double chiffrement AES 256 bits, qui fait passer votre trafic par deux serveurs VPN différents, ainsi qu’un protocole NordLynx, basé sur WireGuard, qui offre une meilleure vitesse et une meilleure stabilité. De plus, il propose une fonction CyberSec, qui bloque les publicités et les sites malveillants, un kill switch, une protection contre les fuites DNS et IPv6, et un mode obfusqué, qui masque le fait que vous utilisez un VPN.

Il respecte votre vie privée, avec une politique de non-conservation des logs et un audit indépendant. Il possède plus de 5400 serveurs dans 59 pays, ce qui lui permet de débloquer les principaux services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. A noter qu’il est compatible avec la plupart des plateformes et des appareils, tels que Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV, etc. Il offre une interface facile à utiliser, ainsi qu’un service client disponible 24/7 par chat en direct ou par e-mail. NordVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Côté pricing, pour un abonnement de deux ans, NordVPN propose actuellement une offre Premium à 4.99 dollars par mois (4.57 euros) + 3 mois offerts. Il y a également l’offre la plus populaire, Avancée, à 3.99 dollars par mois (3.66 euros) + 3 mois offerts. Enfin, la troisième offre pour cet abonnement de deux ans est Essentiel, qui coûte 2.99 dollars par mois (2.75 euros) + 3 mois offerts.

Offre à retrouver en cliquant ici.

Si vous voulez souscrire à un abonnement de 1 an, vous aurez le choix entre le pack Premium à 6.49 dollars par mois (5.95 euros) + 3 mois offerts. Ou le pack Avancé à 5.49 dollars par mois (5.03 euros) + 3 mois offerts. Ou encore, le pack Essentiel à 4.49 dollars par mois (4.12 euros) + 3 mois offerts.

Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel. Ici, aucun mois offert. Le pack Premium sera à 14.99 dollars par mois (13,74 euros). Le pack Avancé sera à 13.99 dollars par mois (12.82 euros) et le pack Essentiel est à 12.99 dollars par mois (11.91 euros).

Surfshark : le meilleur VPN pour le rapport qualité-prix

Surfshark est un VPN qui offre un excellent rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités avancées et un prix très abordable. Il assure votre sécurité, avec un chiffrement AES 256 bits, une politique de non-conservation des logs, un kill switch, une protection contre les fuites DNS et IPv6, et un mode camouflage, qui empêche votre fournisseur d’accès à internet de détecter que vous utilisez un VPN.

Surfshark propose également une fonction CleanWeb, qui bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants, une fonction MultiHop, qui vous connecte à deux serveurs VPN différents, et une fonction Whitelister, qui vous permet de choisir les applications et les sites qui peuvent contourner le VPN. Il dispose de plus de 3200 serveurs dans 65 pays, ce qui lui permet de débloquer les principaux services de streaming, tels que Netflix, HBO, BBC iPlayer, etc.

Il fonctionne avec la plupart des systèmes d’exploitation et des appareils, tels que Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Fire TV, etc. Par ailleurs, Surfshark offre une interface simple et épurée, ainsi qu’un service client disponible 24/7 par chat en direct ou par e-mail. Il offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Côté pricing, pour un abonnement de deux ans, Surfshark propose actuellement l’offre Surfshark Starter à 1.99 dollars par mois (1.82 euros) + 3 mois offerts. Il y a également l’offre la plus populaire, le Surfshark One, à 2.69 dollars par mois (2.47 euros) + 4 mois offerts. Enfin, la troisième offre pour cet abonnement de deux ans est Surfshark One+, qui coûte 3.99 dollars par mois (3.66 euros) + 5 mois offerts.

Si vous voulez souscrire à un abonnement de 1 an, vous aurez le choix entre le Surfshark Starter à 3.99 dollars par mois (3.66 euros). Ou le Surfshark One à 4.09 dollars par mois (3.75 euros). Ou encore, le pack Surfshark One+ à 6.49 dollars par mois (5.95 euros).

Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel. Ici, aucun mois offert. Le Surfshark Starter sera à 13.99 dollars par mois (12,82 euros). Le Surfshark One sera à 17.69 dollars par mois (16.21 euros) et l’offre Surfshark One+ est à 19.99 dollars par mois (18.32 euros).

CyberGhost : le meilleur VPN pour les débutants

CyberGhost est un VPN qui convient parfaitement aux débutants, avec une interface facile à prendre en main et des fonctionnalités adaptées à chaque usage. Il garantit votre sécurité, avec un chiffrement AES 256 bits, une politique de non-conservation des logs, un kill switch, une protection contre les fuites DNS et IPv6, et un bloqueur de publicités et de trackers. Il possède plus de 6900 serveurs dans 90 pays, ce qui lui permet de débloquer les principaux services de streaming, tels que Netflix, Hulu, Disney+, etc.

CyberGhost convient à la plupart des plateformes et des appareils, tels que Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Fire TV, etc. Il offre une interface intuitive et personnalisable, ainsi qu’un service client disponible 24/7 par chat en direct ou par e-mail.

Question abonnement, il offre une garantie de remboursement de 45 jours, pour son offre spéciale de 2 ans + 4 mois à 2.03 euros par mois. Cette garantie de remboursement de 45 jours s’applique aussi à son offre d’abonnement de 6 mois pour 6.99 euros par mois. En revanche, si vous voulez uniquement souscrire à un abonnement de 1 mois, le tarif est de 11.99 euros par mois.

ZenMate : le meilleur VPN pour les petits budgets

ZenMate est un VPN qui offre un service de qualité à un prix très bas. Il assure votre sécurité, avec un chiffrement AES 256 bits, une politique de non-conservation des logs, un kill switch, et une protection contre les fuites DNS et IPv6. Ce VPN possède plus de 3800 serveurs dans 74 pays, ce qui lui permet de débloquer les principaux services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation et des appareils, tels que Windows, Mac, Linux, Android, iOS, etc.

Il offre une interface simple et claire, ainsi qu’un service client disponible 24/7 par chat en direct ou par e-mail. Actuellement, ZenMate propose une offre exclusive qui consiste à acheter un forfait Cyberghost VPN de 1 an + 3 mois gratuits pour seulement 1.99 euro par mois. Vous pourrez aussi bénéficier d’une garantie de remboursement de 45 jours.

Nous espérons que notre comparatif vous a aidé à y voir plus clair et à trouver le VPN qui vous convient !