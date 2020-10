Test – ZenMate VPN : la carte de la sérénité

Publicité

Aujourd’hui, on s’attaque au VPN ZenMate, confrère du célèbre CyberGhost VPN. Élevés par les mêmes parents, nos deux bébés font partie du comparatif des meilleurs VPN sur le marché, qui paraitra après les tests de tous les participants. Cet article sert donc de référence pour le comparatif de plusieurs VPN. Ainsi, si vous hésitez, vous pourrez le consulter et sélectionner celui qui correspondra le mieux à vos besoins. Je vais donc couvrir des points similaires dans chaque article. Voyons ce que notre VPN a sous le capot !

Interface de ZenMate VPN

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

L’interface de ZenMate est bien pensée. Elle se présente d’abord dans le coin inférieur droit de l’écran, mais peut être étendue en une véritable fenêtre. Rien de plus facile, il suffit de cl iquer sur le gros bouton pour laisser le logiciel choisir le meilleur serveur. On peut aussi choisir manuellement un serveur selon ses fonctrionnalités et son emplacement en deux clics.









Fonctionnalités de ZenMate VPN

⭐⭐⭐ Note : 3 sur 5.

Sécurité

Ne souhaitant pas faire de concessions sur la sécurité, ZenMate propose le maximum en termes de chiffrement des données. Et pour plus de sûreté, l’entreprise applique la politique du No-Log, qui garantit que les journaux d’activité de ses utilisateurs ne sont pas conservés. D’un point de vue législatif, cela signifie que même si un gouvernement les obligeait, ZenMate ne pourrait pas fournir l’historique de navigation de sa clientèle et garantit leur anonymat.

Streaming

Le streaming et l’accès aux services de vidéos à la demande d’autres pays sont les aspects mis les plus en avant par l’éditeur. Tandis que certains VPN ne peuvent fournir l’accès qu’à certains services, ZenMate se vante de permettre le visionnage sur les plateformes populaires suivantes, et ça fonctionne :

P2P

Le partage de fichiers torrent est une autre fonctionnalité bien implémentée chez ZenMate. La plupart de leurs serveurs supportent le P2P et sont optimisés à cet effet. Dans la section « Répartition des serveurs », vous trouverez la liste détaillée des serveurs qui le supportent.

Qualité du service ZenMate VPN

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

Bande passante / débit

Pour comparer les débits des serveurs de NordVPN, j’utilise le site www.speedtest.net. Dans tous mes comparatifs, je compare uniquement les serveurs français. Sans VPN, ma bande passante est de l’ordre du Gigabit par seconde : 944 Mbit/s en download, 477 Mbit/s en upload avec un ping de 9ms. Les serveurs français de ZenMate permettent d’atteindre 372 Mbits/s en download et 449 Mbits/s en upload, avec un ping de 13 ms. C’est un bon débit, qui permettra d’utiliser les ressources de streaming français sans ralentissements. Cela conviendra à la majorité des foyers.

Répartition des serveurs ZenMate VPN

Le fournisseur allemand dispose de plus de 3500 serveurs répartis dans plus de 74 pays à travers le monde. La liste des pays est disponible sur leur site, avec au moins 12 serveurs par pays. Cela garantit une qualité de service optimale, peu importe l’emplacement sélectionné. Il est également précisé lesquels sont optimisés pour le trafic de torrents en P2P et lesquels sont localisés physiquement dans le pays indiqué.

Support

ZenMate souhaite que vous consultiez son centre de documentation en ligne en premier lieu si vous rencontrez un incident. Elle a le mérite d’être assez fournie et pourra probablement répondre à la majorité des questionnements, mais n’est rédigée qu’en anglais. Si l’on souhaite contacter un véritable humain, il faudra envoyer une demande via un formulaire en ligne. On ne peut pas leur reprocher de faire le travail à moitié, de très nombreux champs permettent de donner tous les détails concernant votre appareil et sa configuration pour aider les équipes d’assistance à trouver une solution.

Appareils simultanés

Avec ZenMate, vous pouvez utiliser le même compte sur un nombre illimité d’appareils simultanés. Ainsi, un seul abonnement pourra profiter à toute la famille sans soucis, et même aux amis. L’application est disponible sur toutes les plateformes, ainsi qu’au format d’extension de navigateur pour Chrome, Firefox, Opera et Edge pour plus de légèreté. Pour ceux qui en possèdent, l’application est même compatible Android TV et Fire TV : fonctionnalité assez rare sur ce marché.

Tarifs

Comme sur la plupart des solutions sur le marché, les abonnements longue durée sont les plus avantageux. Si vous n’envisagez pas un usage sur plusieurs mois, cette solution est probablement un peu chère, mais il est difficile de trouver des forfaits au mois peu coûteux.

Conclusion

ZenMate VPN est une bonne solution pour les usagers du web qui veulent un produit clef en main. Installez-le, cliquez une fois… et c’est fait ! Son application mise sur la simplicité et réponds principalement aux besoins des gourmands de streaming sur les plateformes étrangères. On recommande !

ZenMate VPN 8 Interface 9.0/10

















Fonctionnalités 7.5/10

















Qualité générale du service 7.5/10

















Rapport Qualité/Prix 8.0/10

















Points positifs De nombreuses plateformes de streaming débloquées

Torrent / P2P supporté

De bons débits Points négatifs Support deshumanisé

Un peu cher au mois Acheter sur ZenMate.com