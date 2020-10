Drunk, Les Trolls 2… que voir au cinéma ce week-end ?

Publicité

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme à chaque fois en ce jour, il est coutume que l’on vous fasse quelques suggestions de films à voir en cette fin de semaine.

Préparez votre porte-monnaie, voici les sorties du 14 octobre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Drunk – une thérapie alcoolisée, par le réalisateur de Festen

Genre : comédie dramatique

Martin, Tommy, Peter et Nikolaj sont quatre hommes, tous amis. Ils décident de mettre en pratique une théorie imaginée par un psychologue norvégien selon laquelle chaque homme possède un manque de 0,5 g d’alcool par litre de sang. Ils décident tous d’appliquer cette théorie, espérant qu’elle rendra leur vie meilleure. Mais si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation ne tarde pas à devenir hors de contrôle…

Publicité

Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang…

Les Trolls 2 : tournée mondiale – ces petites créatures dansantes sont de retour !

Genre : comédie, aventure, musical

Poppy et Branche sont de retour pour affronter Reine Barb ! Cette dernière est membre de la loyauté hard-rock et, avec l’aide de son père Roi Thrash, elle cherche à détruire les autres genres de musiques pour que puisse régner le rock. Poppy et Branche, accompagnés de leurs amis, décident ainsi d’unifier les Trolls contre elle…

Avec (en VF) : Anna Kendrick (Vitaa), Justin Timberlake (M Pokora), James Corden…

30 jours max – le nouveau film de la Bande à Fifi

Genre : comédie

Rayane est un flic d’une maladresse sans nom dont se moquent ses collègues. Mais le jour où son médecin lui apprend qu’il ne reste plus que trente jours à vivre, il va se lâcher et saisir cette dernière chance que lui offre la vie d’être un héros et peut-être impressionner sa collègue Stéphanie ! Cette nouvelle tête brûlée va donc prendre tous les risques pour arrêter un caïd de la drogue…

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Vanessa Guide…

The Good Criminal – un braqueur va se venger de fédéraux corrompus

Genre : action, thriller

Publicité

Tom est un légendaire braqueur de banques. Mais il décide de se ranger en passant un deal avec le FBI, pour qui il est insaisissable, contre son immunité. Mais il se rendra compte que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager tout son butin et le faire accuser de meurtre. Désormais pris au piège, il prend les choses en main et décide de se venger…

Avec : Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos…

Bonne séance et à la semaine prochaine !

Publicité