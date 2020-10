Apple TV débarque sur les Android TV de Sony

Publicité

Apple TV débarque sur les téléviseurs Sony. La firme de Cupertino commence à se faire une place dans le monde des téléviseurs afin d’assoir son service de SVOD.

Sony vient d’annoncer qu’il allait rendre ses téléviseurs connectés allait prochainement accueillir l’application Apple TV. Pour rappel, Apple TV est un service de SVOD qui propose notamment TV+. Le déploiement est déjà en cours sur la gamme Sony X90H par le biais d’une mise à jour qui débute par les États-Unis avant de s’étendre à 100 autres pays et régions.

Dans le même temps, Apple TV informe que les modèles Android TV de 2018 vont en partie recevoir cette mise à jour ainsi que la majorité des téléviseurs de 2019 ou 2020.

La compatibilité AirPlay et Homekit débarque sur les Bravia

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Sony annonce également la compatibilité Apple AirPlay 2 et Apple HomeKit pour les téléviseurs cités précédemment. C’est-à-dire que prochainement vous aurez la possibilité de diffuser du contenu via un iPhone, un iPad ou encore un Mac. En outre, vous aurez également la possibilité de pouvoir piloter vos accessoires domotique.



Apple TV débarque sur Android ?

Malheureusement non, application ne va pas débarquer sur le Play Store de Google. Pour rappel, Apple TV est uniquement disponible au téléchargement dans l’écosystème Apple. Sony rejoint donc Amazon, LG, Samsung, Roku ainsi que Visio parmi les constructeurs qui intégrer nativement le service de SVOD d’Apple.

On sent une volonté d’ouverture de la part de la marque à la pomme croquée, qui sent que l’avenir de son service de SVOD va dépendre de son expansion sur les systèmes concurrents. Apple doit également débarquer sur la console de Microsoft Xbox. On peut donc espérer voir Apple TV prochainement sur la Freebox POP, la nVidia Shield ou encore d’autres constructeurs de téléviseurs. Seul l’avenir nous le dira.