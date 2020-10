Vybe, la néobanque sécurisée dédiée aux jeunes !

Publicité

Savoir gérer son argent est un aspect primordial de la vie d’adulte. En effet, prendre en compte les rentrées d’argent et les dépenses représente un véritable défi pour de nombreuses personnes. Les jeunes, souvent perdus à leur arrivée dans la vie active, sont en recherche de repères sur l’aspect financier. Pour permettre une transition tout en douceur, la néobanque Vybe a mis au point une carte dédiée aux jeunes entre 13 et 17 ans. Avec de nombreux avantages pour ses utilisateurs et déjà près d’un million d’adeptes, Vybe, lancé officiellement le 30 septembre, espère devenir la référence bancaire pour les jeunes.

Tous les avantages d’une carte bancaire classique avec Vybe !

La néobanque Vybe se veut être pensée par des jeunes, pour des jeunes. Une prise de position simple, mais qui répond, selon eux, à un manque d’implication des banques traditionnelles envers les jeunes. « Les banques et néobanques qui cherchent à s’adresser aux adolescents sont souvent dans une certaine infantilisation des jeunes et une mauvaise compréhension des besoins parentaux. Elles leur font des propositions très stéréotypées et limitées, qui ne tiennent pas compte de leur culture et de leur modes de consommation« , explique Vincent Jouane, CEO et co-fondateur de Vybe.

Cette néobanque offre donc une solution de transition, entre les quelques pièces du porte-monnaie d’un enfant et la gestion complète d’un budget d’étudiant ou de jeune adulte. Cependant, le fonctionnement de la carte reste très similaire à celui d’une carte standard. Le titulaire peut payer avec, aussi bien en ligne qu’en direct dans un magasin. De plus, la carte est équipée d’un moyen de paiement sans contact. Exactement comme une carte standard ! Enfin, la carte est totalement gratuite !

Une relation renforcée avec les parents

Bien que les cartes Vybe offrent une certaine autonomie aux jeunes, elles n’en restent pas moins contrôlées et sécurisées. Avec son système, Vybe souhaite créer un point d’échange entre les parents et leur adolescent. En effet, à l’aide de l’application dédiée, les parents sont consultés très régulièrement lors d’opérations sur le compte. Ainsi, lorsque de l’argent est injecté sur le compte ou qu’un bénéficiaire est ajouté, les responsables légaux de l’enfant en sont informés.

De plus, à l’aide d’un portail miroir, les parents ont toujours accès aux comptes de l’adolescent. Ils peuvent ainsi s’assurer que tout se passe bien. Cette méthode de fonctionnement participe à la mise en place d’un écosystème sécurisé qui permet à l’enfant de gagner en autonomie sur la gestion de son argent.

Vybe sur un marché en plein essor, plébiscité par les investisseurs

Aujourd’hui, la néobanque est forte de son statut de banque dédiée aux jeunes. En s’adressant à la population dynamique des 13-17 ans, soit près de 5 millions d’individus en France, Vybe se lance dans un secteur plein de promesses. À raison de 47€ d’argent de poche par jeune et par mois en moyenne, cela représente un marché annuel de 6 milliards d’euros.

L’équipe de Vybe au grand complet

Devant cette innovation majeure en faveur de la jeunesse, les investisseurs montrent un réel engouement. Ainsi, la première collecte de fonds a réuni 2,2 millions d’euros, symbole de la force du projet.

Depuis le 30 septembre, Vybe émet officiellement ses cartes en région parisienne. L’émission des cartes Vybes se poursuivra dans toute la France dans les semaines et les mois à venir.