Peninsula : la sortie du film a été repoussée pour les fêtes

La société de distribution de films ARP Sélection a annoncé hier une bien mauvaise nouvelle… En effet, elle annonce le report de la sortie du film Peninsula, réalisé par Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan). Le film de zombies qui a cartonné en Corée du Sud voit sa sortie repoussée de deux mois pour une sortie prévue désormais pour le 16 décembre prochain.

Le film est une suite à Dernier train pour Busan. 4 ans après les évènements de ce film, les zombies sont toujours présents en Corée du Sud. Un groupe de soldats découvre une bande de survivants non contaminés et regroupés en une bande. Une bande plus dangereuse que les zombies…

Se déroulant dans le même univers que le premier film, la bande-annonce annonce pourtant une œuvre bien opposée à celui-ci. Parmi les œuvres qui ont inspiré le réalisateur pour ce nouveau film, nous retrouvons les films Mad Max : Fury Road et Le Territoire des morts. Mais aussi des mangas tels que Akira ou Dragon Head.

Une mesure prise suite à l’annonce du couvre-feu à 21 heures

A l’origine de cette mesure, nous retrouvons l’annonce par Emmanuel Macron, hier, d’un couvre-feu prévu à 21 heures dans plusieurs métropoles. Couvre-feu qui sera établi pour au moins quatre semaines et qui pourrait être prolongé de deux semaines, jusqu’au 1er décembre. Et, comme l’annonce le communiqué de presse ci-dessous, ARP Sélection comptait sur les séances du soir pour assurer le succès de Peninsula :

Compte tenu de l’importance des séances du soir pour le succès de Peninsula […] ARP Sélection est contraint de décaler la sortie du blockbuster venu d’Asie, du 21 octobre au 16 décembre 2020. ARP Sélection

Ce n’est pas la première fois que la date de sortie du film est repoussée. En effet, Peninsula devait sortir cet été, en août. Le film a ensuite été programmé pour ce 21 octobre. Et désormais, nous devrons patienter jusqu’aux fêtes pour découvrir le nouveau film de Yeon Sang-ho…

La bande-annonce du film :

