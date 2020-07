Annonce de la Freebox POP V8 le 7 juillet, Oneplus Nord officialisé et récupération des données sans consentement sur Microsoft Edge – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Google Chrome, de Twitter avec ses tweets vocaux et de Facebook. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Free, Oneplus et Microsoft Edge. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

La Freebox POP (V8) présentée le 7 juillet 2020

Seulement un peu plus d’un an après la présentation des Freebox Delta et Freebox One, l’opérateur ne semble pas vouloir s’arrêter ici. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs sur une Freebox V8 (ou POP) circulent sur la toile. C’est désormais officiel, l’entreprise a confirmé son existence à travers un post sur Twitter. D’ailleurs, Free commence déjà à envoyer des invitations de presse pour la présentation de cette Freebox V8. L’évènement se tiendra le 7 juillet 2020 à 10h00 à Paris. Pour rappel, il s’agirait d’une Freebox milieu de gamme équipée d’Android TV qui devrait remplacer la Freebox Mini 4K. Pour les caractéristiques techniques, on s’attend à une compatibilité Ultra HD 4k, du son surround 5.1 mais aussi du Dolby Atmos. Elle aurait aussi un débit supérieur de 2.5 Gbit/s (contre 1 Gbits/s sur la Mini 4K). Enfin, pour le tarif, on imagine qu’elle se positionnera entre 20 et 35 euros par mois, mais nous n’en savons pas plus pour le moment. Si vous souhaitez suivre le lancement, la conférence sera aussi diffusée en direct.

Carton d’invitation de presse

Le Oneplus Nord officialisé

Attendu avec impatience, on en sait aujourd’hui un peu plus à propos du prochain smartphone de OnePlus. Celui-ci se nomme le « OnePlus Nord » et se présente comme un tout nouveau défi pour le chinois. En effet, il s’agira du premier smartphone de la marque vendu à prix initial inférieur à 500€. Ce prix est la barre fatidique qui sépare les smartphones « milieu de gamme » de leurs concurrents de la tranche supérieure. Ce modèle vise donc un public plus large, avec un budget plus restreint pour son appareil. Avec pour habitude de fournir les smartphones les plus performants du marché, c’est un défi pour OnePlus de s’imposer une limite tout en conservant sa réputation. Le premier prototype présenté serait équipé d’un écran percé par une double bulle, mais rien n’est officiel pour l’instant. Nous en saurons plus dans quelques semaines, lors de son officialisation.

Microsoft Edge récupère les données de votre ancien navigateur sans votre permission

Microsoft se trouve dans la tourmente. En effet, la nouvelle mise à jour de son navigateur internet, Microsoft Edge, a déjà mauvaise presse. Basé sur Chromium, ce tout nouveau navigateur propose la possibilité d’importer vos données à partir de votre ancien navigateur internet. Malheureusement, Microsoft Edge aurait, sans votre accord préalable, importé vos données avant votre autorisation avant même qu’il vous le demande. Découverte et signalée par des utilisateurs de Reddit, la faille permet à Edge de récupérer vos données sans votre accord. En cas de refus, ces dernières sont supprimées du navigateur.

Cette faille est assez importante, car même en cas de refus, le navigateur garderait en mémoire certaines données résiduelles qui n’auraient pas été correctement supprimées. Une mauvaise nouvelle pour Microsoft qui mise beaucoup sur son tout nouveau navigateur pour rattraper son retard sur son concurrent, Google Chrome.

On espère que les actualités du jour autour de OnePlus, Free et Microsoft Edge vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.