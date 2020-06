La Freebox V8 serait compatible 2.5Gbps!

On le sait, depuis la Freebox Delta et la Freebox One en décembre 2018. Free travaille sur une nouvelle box (TV + réseau) accessible à tous et ayant pour but de remplacer la Freebox V6… Cette nouvelle box de l’opérateur ayant cassé le marché des télécoms français, serait donc la Freebox V8, et très grosse surprise, elle serait compatible 2.5Gbps!

La consommation de débits internet ayant augmenté ces dernières années. Une nouvelle pépite française viendrait et serait attendue par de nombreux abonnés Free en fibre!

Freebox OS aurait fait fuiter l’information de cette compatibilité!

En effet, l’utilisateur et passionné de Free @TiinoX83 sur Twitter a dévoilé une grosse info!

Alors, on parle tous de la Freebox V8 (Pop), mais on ne sait rien d’elle !



Ha mais si ! Elle arrive et puis elle sera compatible 2,5 Gbit/s !! 😏



En fouillant dans le code source de Freebox OS, il aurait trouvé une ligne de code indiquant et définissant le débit maximum de cette Freebox V8 allant jusqu’à 2.5Gbps maximum!

Un positionnement unique, pour une box unique?

Pour rappel, seules la Freebox Delta et la Livebox 5 proposent des débits respectifs de 8Gbps et de 2Gbps. La seule nuance avec la Livebox étant que le débit de 2Gbps n’est pas atteignable via une seule sorties, mais bien via deux ports ethernet en simultanés.

Pour rappel, chez l’opérateur historique le prix à débourser pour bénéficier d’un tel débit est de 49.99€/mois avec un engagement de 12 mois.

Du côté de la Freebox Delta, le prix reste le même 49.99€/mois sans engagement et avec un débit maximal 4 fois supérieur, et de nombreux avantages, comme Netflix, MyCanal, etc.

Une très belle surprise, qui plaira aux futurs abonnés souhaitant bénéficier d’un meilleur débit. Toujours à un prix en mode Free, comme X. Niel l’avait promis. On peut imaginer alors qu’un prix de lancement avoisinerait les 29,99€/mois, au même titre que l’historique Freebox lors de sa sortie.

Cette box reste attendue pour une date de sortie indéfinie, entre septembre et décembre. En effet une sortie en plein été et à la sortie d’une crise sanitaire n’aurait que très peu d’intérêt.

Et vous, cette Freebox V8 compatible 2.5Gbps, vous en pensez quoi? :)