Le prochain film Bob l’éponge ne sortira pas au cinéma

L’une des sorties cinéma majeures de cet été devait être le prochain film centré sur Bob l’éponge. Appelé Éponge en eaux troubles, nous y retrouverons l’éponge carrée partir à l’aventure pour tenter de retrouver son escargot de compagnie Gary. Il sera aidé de son acolyte Patrick, l’étoile de mer. Nous découvrirons également comment Bob a rencontré Gary dans sa jeunesse.

Ce troisième film est scénarisé par Tim Hill. Ayant travaillé sur plusieurs épisodes, il a également travaillé sur le premier film sorti en 2005. Nous devrions retrouver au casting Keanu Reeves, Awkwafina ou encore Snoop Dogg.

Bob l’éponge : éponge en eaux troubles fut repoussé plusieurs fois. Il devait sortir aux États-Unis en 2019. Sa date de sortie a ensuite été fixée pour le 31 juillet 2020. Le film a ensuite été annoncé pour le 17 juillet, puis le 22 mai. Le Coronavirus a décalé sa sortie pour le 31 juillet puis fixé pour le 7 août. Mais Paramount, qui produit le film, a revu ses plans une nouvelle fois…

Une sortie prévue en 2021 sur CBS All Access aux États-Unis

En effet, le magazine Variety a annoncé que la sortie cinéma de Bob l’éponge : éponge en eaux troubles est purement et simplement annulée. Paramount et Nickelodeon ont prévu à la place de sortir ce film pour début 2021 sur des plateformes de SVOD avant de le sortir exclusivement sur CBS All Access. CBS All Access est la plateforme de SVOD de ViacomCBS, la maison mère de Paramount et de Nickelodeon.

Marc DeBevoise, directeur du service numérique chez Viacom et président de ViacomCBS Digital, se dit « ravi » de voir ce film rejoindre la liste des programmes de ce service. Il dit également que « cette sortie coïncidera avec notre expansion et les changements prévus sur la plateforme pour début 2021, afin d’accueillir Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom de la meilleure manière possible.«

Nous ignorons ce qu’il en sera pour les autres pays, dont la France. Le film devait y sortir le 29 juillet.